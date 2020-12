EEUU analiza efectos en alérgicos por vacuna de Pfizer contra covid-19 y Canadá la aprueba

SHOTLIST KALAMAZOO, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOSOCTUBRE DE 2020FUENTE: PFIZERRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador2. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador3. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador4. Plano medio de botellas de vacunas moviéndose sobre un transportador EDIMBURGO, ESCOCIA, REINO UNIDO8 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: POOL VIA STVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio de una enfermera vacunando a una persona6. Primer plano de jeringas7. Paneo de derecha a izquierda de una enfermera vacunando a una persona8. Plano general de personal sanitario aplaudiendo DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOSFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: HENRY FORD HEALTH SYSTEM/HANDOUTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Primer plano Congeladores Moderna uno al lado del otro10. Paneo de izquierda a derecha dos congeladores Pfizer uno frente al otro (los congeladores Pfizer tienen tipo negro en el frente, los congeladores Moderna tienen tipo azul en el frente) TORONTO, ONTARIO, CANADÁ9 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 11. SOUNDBITE 1 - VOXPOP 1 (mujer, inglés, 6 seg.): "Es una noticia increíble, definitivamente me pondré la vacuna. Estoy esperando por ella" "It’s an amazing news, I definitely will take the vaccine. I am looking forward to it." 12. Plano medio carro pasa por la calle13. Plano general carro pasa por la calle 14. SOUNDBITE 2 - VOXPOP 2 (mujer, inglés, 27 seg.): "Esperare y veré como van otras personas para ponermela, pero para ser honestos no creo tomarla. Siento que mi cuerpo está muy bien para luchar contra cualquier enfermedad que pueda tener y tomo remedios naturales a diferencia de lo que proporcionan los médicos, entonces lo más probable es que no me la ponga" "I would wait and see the outcome of other people who have gotten it, but to be honest I don’t really think I'll be getting it. I feel like my body is really good at fighting whatever illnesses that I have ever had, and I do take natural remedies as opposed to, you know, what the doctors provide to us, so I won’t be getting it most likely." 15. Plano general carro pasa por la calle16. Primer plano vista de la Torre CN ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EEUU podría emitir advertencia para alérgicos por vacuna de Pfizer contra covid-19Washington, 9 Dic 2020 (AFP) - Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) decide aprobar la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19, probablemente le pedirá a las personas con un historial conocido de reacciones alérgicas graves que no la tomen, dijo el miércoles un importante científico del gobierno.Moncef Slaoui, que es el asesor principal del programa estadounidense para el desarrollo de tratamientos y vacunas para el covid, declaró a la prensa: "Al examinar los datos, los pacientes o sujetos con antecedentes de reacciones alérgicas graves han sido excluidos del ensayo clínico"."Asumo -porque la FDA tomará esas decisiones- que mañana esto será parte de lo que se tome en cuenta, y como en el Reino Unido, la expectativa sería que a los sujetos con reacciones severas conocidas, (se les pedirá) que no tomen la vacuna hasta que entendamos exactamente lo que sucedió aquí", indicó.La noticia sigue a una advertencia similar en Reino Unido después de que dos trabajadores de la salud sufrieran reacciones alérgicas y necesitaran tratamiento.Tanto Reino Unido como Canadá ya aprobaron el régimen de vacunas de dos dosis en modalidad de emergencia y se espera que Estados Unidos haga lo mismo en cuestión de días, después de que un panel asesor de la FDA se reúna el jueves sobre el tema.La FDA probablemente también les pedirá a los proveedores de las vacunas que estén atentos para determinar si las personas desarrollan una forma rara pero temporal y no muy grave de parálisis facial llamada parálisis de Bell, después de que los datos mostraran que cuatro de las aproximadamente 19.000 personas en el ensayo sufrieran la enfermedad.En general, Slaoui dijo que estaba impresionado por los datos de la vacuna que habían surgido en los documentos informativos presentados a la FDA, incluido sobre todo que se desarrolló una fuerte protección después de la primera dosis, aunque la recomendación sigue siendo tomar ambas inyecciones, con 21 días de diferencia.No se sabe exactamente cuándo la agencia reguladora estadounidense podría emitir su autorización de uso de emergencia, pero el secretario de salud Alex Azar indicó que los funcionarios tienen en mente que sea a principios de la próxima semana.Estados Unidos espera vacunar a 20 millones de personas este mes y los residentes de centros de cuidados a largo plazo y trabajadores de la salud son la prioridad.ia/ft/llu/lda ------------------------------------------------------------- Canadá da luz verde a vacuna de Pfizer-BioNtech contra covid-19Ottawa, 9 Dic 2020 (AFP) - Canadá dio luz verde el miércoles a la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19, convirtiéndose en el tercer país en aprobarla días después de que lo hicieran Reino Unido y Baréin."Canadá superó hoy una etapa crucial en su lucha contra el covid-19 con la autorización de la primera vacuna" contra la enfermedad, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. Las autoridades sanitarias canadienses aseguran que la vacuna de la alianza estadounidense-alemana "cumple con las exigencias rigurosas del Ministerio en materia de inocuidad, eficacia y calidad para su uso en Canadá". "Los canadienses pueden estar seguros de que el proceso de revisión fue riguroso y que contamos con sistemas de control efectivos", añadió el Ministerio. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau había anunciado el lunes que la vacunación de los canadienses podría comenzar pocos días después de la autorización oficial.El país espera recibir de aquí a fin de mes unas 249.000 dosis de esa vacuna con una eficacia del 95%. Las primeras vacunaciones se realizarán "un día o dos después" de la llegada de las dosis, según el general Dany Fortin, encargado de coordinar la distribución de las vacunas a los 14 centros de Canadá. Reino Unido fue el primer país en autorizar el producto de Pfizer y BioNTech y comenzó el martes una campaña masiva de vacunación, dirigida de momento al personal sanitario y los ancianos. Baréin también aprobó la vacuna. amc/et/vgr/ll-gma/dga