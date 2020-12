Duque nombra como embajador en España al exgerente de atención de la pandemia

El exgerente coordinador de las agencias que atienden la emergencia de la covid-19 en Colombia, Luis Guillermo Plata. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 9 dic (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, nombró a Luis Guillermo Plata, exgerente para la Atención Integral de la Pandemia y exministro de Comercio, Industria y Turismo durante el Gobierno de Álvaro Uribe, como nuevo embajador del país en España.

El mandatario aseguró en una entrevista con el noticiero CM& que Plata "es un hombre de grandes capacidades" que lideró la negociación del tratado de libre comercio con la Unión Europea, y afirmó además que ya presentó su nombre "a las autoridades del Reino de España".

El nuevo embajador reemplazará en el cargo a Carolina Barco, quien fue la representante de Colombia en Madrid desde octubre de 2018.

"Yo hace meses le había encargado (a Plata) la responsabilidad de acompañarnos con el Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias) para atender la pandemia", añadió el mandatario.

Plata, nacido en Bogotá en 1967, es administrador de empresas de la Universidad de Arizona (EE.UU.) y cuenta con una maestría de Harvard.

Fue además presidente de la agencia de promoción Proexport entre 2002 y 2007, año en el que asumió como ministro de Comercio Industria y Turismo.

El nuevo embajador fue jefe de esa cartera hasta el 7 de agosto de 2010, cuando terminó el Gobierno de Uribe.

El 21 de marzo pasado, Duque lo nombró gerente para atención integral de la pandemia para articular la respuesta de las agencias del Estado ante la emergencia por la covid-19.

En ese sentido, Plata aseguró en una entrevista con Efe en octubre pasado, cuando iba a dejar el cargo, que durante estos meses el país duplicó la unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles y creó la reserva estratégica nacional de materiales sanitarios.

Igualmente montó el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) con los que se hizo frente a la primera ola de contagios.

EXFISCAL DESCARTADO

Con el nombramiento de Plata, el polémico exfiscal Néstor Humberto Martínez ya no será nombrado embajador, un rumor que incluso llevó a congresistas izquierdistas a pedir Gobierno español que considere la "inconveniencia" de aceptarlo en el cargo por las investigaciones judiciales que tiene.

Para los congresistas el "nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de España" era "un acto inmoral, que sólo beneficia los enemigos de la paz y es un escape para que las investigaciones que se adelantan en su contra puedan avanzar".

Martínez se vio salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht después de que Jorge Enrique Pizano, interventor de la carretera Ruta del Sol II y fallecido de un infarto el 8 de noviembre de 2018, asegurara en una entrevista grabada con Noticias Uno y divulgada después de su muerte, que el entonces fiscal conocía desde 2015 las supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la vía.

Igualmente, el mes pasado el diario El Espectador publicó un reportaje según el cual la "Fiscalía participó en una entrega" de cinco kilogramos de cocaína para involucrar al exjefe de las FARC "Jesús Santrich", hoy prófugo de la Justicia, con narcotráfico y lograr su extradición a EE.UU., "a pesar de que el exfiscal Martínez lo niega".

Al respecto, Duque afirmó hoy en la entrevista que Martínez "es una persona comprometida en la lucha contra la criminalidad".

"Por eso siempre que he tenido la oportunidad de invitarlo a que nos comparta ideas, propuestas, lo he hecho y lo seguiré haciendo. De hecho lo vamos a invitar a participar en algunas de las comisiones de análisis sobre temas puntuales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado", apostilló Duque.