Duelos de alto voltaje por los últimos cupos para el octogonal

El director técnico Celso Ayala. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Asunción, 10 dic (EFE).- La décima y penúltima jornada de la fase de clasificación del torneo Clausura paraguayo ofrece duelos de alto voltaje entre equipos de la zona media en la lucha por los últimos cupos para el octogonal que definirá al campeón.

El Clausura, de doce equipos y que consta de dos ruedas de once fechas cada una, fue recortado este año a causa de la pandemia de coronavirus a una sola ronda, de la que surgirán ocho clubes para el "playoffs" que definirá al campeón.

La eliminatoria será a un solo partido y arrancará con los cruces del primero con el octavo, del segundo con el séptimo, del tercero con el sexto y del cuarto con el quinto clasificado.

Los ganadores pasarán a sendos emparejamientos de semifinal cuyos ganadores disputarán la final el 30 de diciembre.

En la penúltima jornada del clasificatorio resaltan tres de los seis partidos por el empeño que deberán poner aquellos equipos que no lo tienen del todo asegurado o los que aspiran a entrar entre los ocho mejores.

Uno de esos duelos será protagonizado este viernes por dos rivales directos: Sportivo Luqueño y Guaireña, octavo y noveno, en ese orden, e igualados en puntos (11) pero con ventaja en promedio de goles del primero.

El domingo, el Sol de América, séptimo con 12 enteros, defenderá su posición ante el 12 de Octubre, tercero con 16, con un nuevo técnico, Celso Ayala, que asumirá este jueves tras la inesperada salida del uruguayo Sergio Orteman.

Otro equipo con posibilidades de estar entre los clasificados es el Sportivo San Lorenzo, décimo con 10, cuyo descenso se decretó la pasada jornada y que cerrará la fecha el domingo ante Cerro Porteño, único líder con 18 unidades.

El equipo azulgrana, campeón del Apertura, viene de perder una racha de 23 partidos ante el Nacional, que le ganó 4-3 y ahora es su escolta, con 17.

Y Nacional se enfrentará el sábado al River Plate, undécimo con 7, un equipo que si bien ya no tiene posibilidades de meterse a los 'playoffs' está al alcance de una plaza para la Copa Sudamericana 2021.

También el sábado, Olimpia, quinto con 14 puntos, se medirá con el colista y descendido General Díaz en un partido clave para su timonel argentino Néstor Gorosito luego de dos caídas seguidas en las cuatro jornadas que lleva al frente.

Y otra escuadra de vanguardia, Libertad, cuarto con 14, se verá las caras con el Guaraní, quinto con los mismos puntos, pensando en el Palmeiras brasileño, al que visitará este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores tras el empate 1-1 de la ida.

Programación de la jornada;

11.12: Guaireña-Sportivo Luqueño

. : Libertad-Guaraní

12.12: River Plate-Nacional

. : Olimpia-General Díaz

13.12: Sol de América-12 de Octubre

. : Cerro Porteño-San Lorenzo.