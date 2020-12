Dos muertos y 17 heridos en una nave incendiada en España

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado esta madrugada de que han encontrado el cuerpo sin vida de dos personas en el interior de la nave ocupada de Badalona en la que este miércoles se ha declarado un incendio que había ocasionado también heridas a 17 personas que vivían en su interior. EFE / Alejandro García.

Badalona (España), 10 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas este jueves en la ciudad española de Badalona, nordeste del país, al declararse un incendio de una nave ocupada, informaron los bomberos de la Generalitat de Cataluña.

A través de las redes sociales, los bomberos han informado esta madrugada de que habían localizado dos víctimas mortales en el interior de la nave incendiada, en la que continúan trabajando una treintena de dotaciones con todas las precauciones ante "el riesgo de colapso estructural" del edificio.

El incendio, originado la noche del miércoles, además ha dejado dos heridos en estado crítico y cuatro en estado grave, todos ellos trasladados a distintos hospitales.

Los once heridos restantes, con heridas leves, han sido dados de alta por el Sistema de Emergencias Médicas, que ha montado un Área Sanitaria Móvil y movilizado a 18 unidades de apoyo vital avanzado, seis de apoyo vital básico, dos logísticas y una de transporte sanitario no urgente para asistir a los heridos, en su mayoría, por saltar desde las ventanas de la nave para escapar del incendio.

La nave incendiada es un edificio de tres plantas que está abandonado desde hace años, pero en la que residía alrededor de un centenar de personas, lo que había generado algunas quejas vecinales.

En el lugar del incendio, el jefe operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, explicó que no descartaba que en el interior pudieran haber personas atrapadas en una situación que, admitió, "es incompatible con la vida".