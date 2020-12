Diputado pide investigar los negocios del hijo menor de Bolsonaro

Fotografía de archivo del diputado brasileño, Iván Valente (c). EFE/Ulises Rodríguez/Archivo

Brasilia, 10 dic (EFE).- El diputado brasileño Iván Valente pidió este jueves que la Fiscalía General inicie una investigación sobre los negocios del hijo menor del presidente Jair Bolsonaro con una empresa que tiene contratos con el Gobierno.

El legislador, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), apoyó su pedido en noticias publicadas por la prensa local, según las cuales la firma Astronautas Filmes hizo algunos trabajos en forma gratuita para una empresa de Renan Bolsonaro, de sólo 22 años y dedicado a la organización de eventos.

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario Folha de Sao Paulo, Astronautas Filmes, productora de vídeos, realizó algunas piezas publicitarias de la inauguración de la firma del hijo del mandatario sin cobrar un centavo por eso.

La propia Astronautas Filmes admitió el hecho en un comunicado difundido este jueves, en el cual explicó que se trató de "un único vídeo" sobre un evento que reunió a importantes empresarios, y que el no haber cobrado respondió a una estrategia de promoción de su marca y producción.

"Por tratarse de un público de interés (los empresarios), optamos por insertar la marca de la productora en la comunicación del evento en contrapartida del producto entregado", indicó Astronautas Filmes.

La empresa tiene contratos con el Gobierno y, en los últimos dos años, desde que Bolsonaro está en el poder, ha hecho diversas producciones para los ministerios de Turismo, Educación y Salud y para la propia Presidencia, pero aclaró que también trabaja con otros clientes, inclusive del ámbito privado.

Las explicaciones no convencieron al diputado Valente, quien dijo que el asunto pudiera configurar un caso de tráfico de influencias y otros delitos.

"Transformar la influencia en negocio, además de inmoral, es un delito expresamente previsto en la legislación", señaló Valente en un documento dirigido a la Fiscalía General.

El diputado agregó que "los fuertes indicios presentados por el reportaje exigen la inmediata instauración de un procedimiento (de investigación) para aclarar la conducta de Renan Bolsonaro".

El mandatario tiene cuatro hijos y una niña de diez años y Renan es el único de los cuatro varones que no actúa en política.

Flavio Bolsonaro es senador, su hermano Eduardo es diputado y el tercero, Carlos, es concejal por el estado de Río de Janeiro.

Los tres son investigados por diversos asuntos que van desde la promoción de actos antidemocráticos y difusión de noticias falsas, como es el caso del diputado Eduardo, o presuntas irregularidades con dinero público, como ocurre con Flavio y Carlos Bolsonaro.