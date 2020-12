Diez mil dólares por una idea para que arte y público conecten en la pandemia

Fotografía cedida este jueve por Oliver Andrew en la que se registró a Diana Lozano, de madre cubana y padre español, quien con su compañía circense CircX se dedica a ofrecer pequeños espectáculos para fiestas de empresas y cumpleaños y es una de los 18 artistas que participan en el programa artístico New Work 2020 (Nueva obra 2020), al que la fundación ha destinado 500.000 dólares. EFE/Oliver Andrew

Miami, 10 dic (EFE).- Diez mil dólares para desarrollar ideas como un safari por el mundo de los sueños u obras de teatro para peatones van a recibir cada uno de los 18 participantes en un programa para acelerar la adaptación de los artistas de Miami a las nuevas formas de conexión con el público en la pandemia.

"Esto me llena de esperanza", dice a Efe Diana Lozano, de madre cubana y padre español, que con su compañía circense CircX se dedica a ofrecer pequeños espectáculos para fiestas de empresas y cumpleaños y cuenta que a causa de la covid-19 no ha tenido contratos desde hace meses.

Lozano es uno de los 18 artistas, grupos o instituciones anunciados hoy como seleccionados para el programa New Work 2020 (Nueva obra 2020), al que la Fundación Knight ha destinado 500.000 dólares.

"La pandemia ha demostrado que la resiliencia de las artes escénicas depende de la habilidad de los artistas y organizaciones para adaptarse", subraya esta fundación creada a fines de los años 50 con el fin de fomentar "comunidades informadas y comprometidas" y con sedes en distintas ciudades de EE.UU..

Adam Ganuza, del programa artístico de Knight Foundation, explica que en la primera fase se entregarán 10.000 dólares a cada uno de los artistas y grupos participantes para que desarrollen su propuesta y los que pasen una segunda criba recibirán fondos suficientes para llevar a cabo su "nueva obra" de teatro, danza o música.

"Escape 2020" (Escapada 2020) es la propuesta de Lozano. El título hace referencia a que "todos queremos salir de esto (la pandemia)" física y mentalmente.

SAFARI POR EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

Para ello, propone que el público haga en automóvil un recorrido por un gran recinto al aire libre que ella define como "un safari" por distintos "mundos" como los de la imaginación, la conciencia, la exploración, los videojuegos o los sueños en donde los participantes viven experiencias e interactúan con los artistas.

Es un proyecto "ambicioso" que solo podrá hacerse realidad si pasa a la siguiente fase, pues requiere la construcción de estructuras y decorados, proyecciones mediante mapping y la creación de una aplicación especial para que el público pueda interactuar mediante sus teléfonos móviles.

Ganuza explica que las bases de New Work 2020 requieren que las obras propuestas puedan presentarse al público de una manera que sea segura frente a la covid-19.

Si Lozano propone escapar, otros dos seleccionados, el venezolano Carlos Fabián Medina y la compañía de flamenco Ballet La Rosa, se nutren para sus proyectos de las vivencias de la gente en esta inédita pandemia.

Medina, de 28 años y llegado hace dos años a Miami, es actor y ha trabajado como asistente de dirección en una compañía teatral., Agradece mucho esta oportunidad y quiere a su vez dar la oportunidad a actores, directores, escenógrafos de Miami-Dade que quieran colaborar en su proyecto "Pequeños espacios" (Little Spaces)".

Su propuesta invita a los peatones de Miami a contemplar "la vida de los demás" a través de breves obras teatrales que se representarán en unas estructuras con forma de cubo abierto instaladas en diversos puntos del condado de Miami Dade.

Carlos cuenta que las obras se crearán a partir de las historias sobre la covid-19 que comparta el publico en general a través de una web creada para ello.

"ME DUELE EL AIRE": FLAMENCO Y COVID-19

En la misma fuente de inspiración se propone beber Ilisa Rosal, que dirige el ballet La Rosa, para crear el primer espectáculo flamenco sobre experiencias reales de la pandemia, titulado "Me duele el aire". "Voy a usar muchos palos, porque hay tanto drama como aspectos cómicos" señala a Efe.

En el flamenco cada palo es un ritmo distinto y hay uno "para cada momento", agrega esta estadounidense formada como bailaora en España para la que "el arte es indispensable para la salud del ser humano" .

El cubano Carlos Miguel Caballero, un actor de formación clásica que ha trabajado en teatro, cine y telenovelas como "La Prisionera", quiere crear un espectáculo musical y teatral con dos "mujeres esenciales", la música y cantante Inez Barlatier, radicada en Miami, y la camerunesa Lornoar, ambas con potentes "vozarrones" y capacidades histriónicas.

Aun no sabe hacia dónde derivará el proyecto "Sharing Grandmothers" (Compartiendo abuelas), pero uno de los cabos de la madeja de ideas sobre su obra es un recorrido desde el momento actual de esas mujeres hacia atrás, tanto que está investigando canciones de cuna de Haití y Camerún para incorporarlas a la obra.

MÚSICA EN VIVO INTERACTIVA

El guatemalteco José Veliz, un compositor enfocado en la creación de experiencias musicales interactivas,, propone en "Música Unida" (Music United), que la audiencia puede usar sus celulares o computadoras para controlar aspectos de la música ejecutada por los músicos en vivo.

Veliz explicó a Efe que diferentes grupos musicales van a tocar piezas que funcionan por sí mismas pero también funcionan en conjunto entre ellas, como un rompecabezas.

La audiencia va a poder escoger cómo manipular cada una de esas piezas y después combinarlas a su gusto, dice este joven "muy motivado y entusiasmado" porque su idea haya sido tenida en cuenta.

La Knight Foundation se toma muy en serio la inversión en arte y cultura, como demuestran los 131 millones de dólares que ha gastado en apoyar 425 proyectos de ese ámbito desde 2008.

Estamos convencidos de que Miami tiene condiciones para ser un centro de creación de "arte impactante", concluyó Ganuza.

Ana Mengotti