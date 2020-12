Cumbre UE.- Michel ve "cerca" el acuerdo para desbloquear el fondo postCovid aunque falta para "llegar a la meta"

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha dicho este jueves que cree que está "cerca" el acuerdo para desbloquear el paquete presupuestario y el fondo de recuperación post Covid, si bien ha avisado de que aún queda trabajo por hacer por los líderes europeos en la cumbre que les reúne en Bruselas para "llegar a la meta" y que Hungría y Polonia levanten su veto.



"Estamos cerca pero aún no hemos llegado a la línea de llegada. Hay aún trabajo necesario por hacer en las próximas horas para llegar a la meta, creo que es posible llegar a la línea de llegada", ha razonado Michel en una declaración sin preguntas a su llegada al Consejo europeo.



Los mandatarios europeos deben decidir este jueves si dan su visto bueno al pacto que Hungría y Polonia han acordado con Alemania, que como presidencia de la UE ha liderado los contactos con Budapest y Varsovia para que levanten su veto a todo el paquete presupuestario.



Estos dos países rechazan en particular el nuevo mecanismo con el que se podrá suspender el pago de ayudas europeas si no se respeta el Estado de derecho.



Los Veintisiete analizan una declaración en la que se enfatiza que el objetivo de este mecanismo es "proteger el presupuesto europeo y el fondo de recuperación de cualquier tipo de "fraude, corrupción o conflicto de interés" y también garantiza que su aplicación será "imparcial" y "no discriminatoria".



Además, establece que la Comisión Europea no suspenderá el pago de ayudas europea hasta que la Justicia europea haya resuelto un posible recurso sobre la legalidad del mecanismo. En la práctica, esto supone que no se podrán suspender pagos a países que violan los principios fundamentales del bloque hasta dentro de al menos dos años.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado "feliz" del acuerdo entre Berlín, Varsovia y Budapest y ha confiado en que el resto de líderes también den luz verde al mismo porque "los ciudadanos y las empresas europeas lo necesitan".



La alemana ha destacado, por encima de todo, que con este pacto no se modifica el mecanismo que vincula los fondos europeos al Estado de derecho, un aspecto que a su juicio es "crucial".