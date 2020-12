Cultura.- 'La boda de Rosa' y 'Patria', favoritas a los Premios Feroz

12/03/2020 Imagen de la serie Patria CULTURA HBO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La película de Icía Bollaín 'La boda de Rosa', con nueve nominaciones, y la serie de Aitor Gabilondo 'Patria', con seis candidaturas, son las favoritas de la próxima edición de los Premios Feroz 2021.



Los actores Inma Cuesta y Andrés Velencoso han dado a conocer las nominaciones de los galardones en un acto retransmitido en directo desde Cosentino City Madrid. Las nominaciones de los premios al mejor documental y al Premio Especial se anunciarán el próximo 21 de diciembre.



Así, en el apartado series, 'Patria' es la que ha acumulado mayor número de candidaturas, con siete: mejor serie dramática y seis nominaciones más en los apartados de interpretación tanto protagonista como de reparto (Ane Gabarain, Elena Irureta, Loreto Mauleón, Susana Abaitua, Eneko Sagardoy y Mikel Laskurain).



A este trabajo le siguen de cerca '30 monedas' de Alex de la Iglesia y 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, con seis nominaciones cada una, incluyendo las de mejor serie dramática.



Además, '30 monedas' ha conseguido candidaturas también a mejor actriz y actor protagonista (Megan Montaner y Eduard Fernández -en su octava nominación) y mejores actrices y actor reparto (Carmen Machi, Macarena Gómez y Manolo Solo).



Por su parte, 'Antidisturbios' ha conseguido candidaturas a mejor actriz y actores protagonistas (Vicky Luengo, Álex García, Hovik Keuchkerian y Raúl Arévalo) y otra a mejor actor de reparto (Patrick Criado).



También ha destacado la serie 'Veneno', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que competirá por el premio a la mejor serie dramática, actriz protagonista (Daniela Santiago) y actriz de reparto (Paca la Piraña); y 'Vamos Juan', de Diego San José, que además de aspirar al premio a la mejor serie de comedia, podría permitir a Javier Cámara repetir como mejor actor protagonista tras su victoria en la pasada edición con este mismo personaje.



Los miembros de la AICE han votado en primera ronda las siguientes candidatas a mejor serie dramática: '30 monedas' de Álex de la Iglesia, 'Antidisturbios' de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, 'El Ministerio del Tiempo' de Javier y Pablo Olivares, 'Patria' de Aitor Gabilondo y 'Veneno' de Javier Calvo y Javier Ambrossi.



Asimismo, han sido elegidas como mejor serie de comedia: 'Mira lo que has hecho' de Berto Romero, 'Nasdrovia' de Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, 'Vamos Juan'de Diego San José, 'Vergüenza'de Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany.



En cuanto a las categorías de cine, la película 'La boda de Rosa' domina la competición con nueve candidaturas, incluyendo las de mejor película de comedia, mejor dirección y guion (Icíar Bollaín y Alicia Luna, como coguionista), actriz protagonista (Candela Peña), actrices de reparto (Nathalie Poza y Paula Usero) y actores de reparto (Ramón Barea y Sergi López).



También destacan 'Las niñas' y 'Akelarre', ambas con seis nominaciones. 'Las niñas', la ópera prima que ya ganó la Biznaga de Oro y el Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga, compite por los premios a la mejor película dramática, dirección y guion (ambos, Pilar Palomero) y actriz protagonista y de reparto (Andrea Fandos y Natalia de Molina, respectivamente).



Por su parte, 'Akelarre' es candidata, entre otras, a mejor película dramática, mejor actriz protagonista (Amaia Aberasturi) y mejor actor de reparto (Alex Bredemühl).



OTROS FAVORITOS



Además, tres películas han sumado cuatro nominaciones, entre ellos 'Los Europeos', de Víctor García León, que aspira a mejor película de comedia, mejor actor protagonista (Raúl Arévalo, que consigue su segunda nominación en esta edición) y mejor actor de reparto (Juan Diego Botto).



'No matarás' también opta a tres premios: uno de ellos David Victori por mejor dirección, además de optar como mejor película dramática y con la que Mario Casas --ganador de dos Premios Feroz-- obtiene una nueva nominación como mejor actor protagonista; y 'Sentimental', de Cesc Gay, que además de competir como Mejor película de comedia, suma también nominaciones a mejor dirección y mejores actores protagonista y de reparto (Javier Cámara --que hace así doblete como nominado-- y Alberto San Juan, respectivamente).



UNA GALA PRESENCIAL PERO CON RESTRICCIONES



Destacan también con tres nominaciones 'El año del descubrimiento', que se convierte en la primera película documental que logra la nominación a mejor película dramática; 'Ane' que, entre otras, destaca el trabajo de Patricia López Arnáiz como mejor actriz protagonista; 'Explota, explota' con la candidatura de Verónica Echegui como Mejor actriz de reparto; e 'Historias lamentables', de Javier Fesser, que aspira a mejor película de comedia, entre otras.



El Feroz a la mejor película dramática se dirimirá entre cinco títulos: 'Akelarre', 'Ane', 'El año del descubrimiento', 'Las niñas' y 'No matarás' y a la mejor película de comedia competirán 'La boda de Rosa', 'Los europeos', 'Historias lamentables', 'Orígenes secretos' y 'Sentimental'.



La ceremonia de entrega de los Feroz 2021 se celebrará el lunes 8 de febrero, de forma presencial, con un estricto protocolo sanitario, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, localidad que acoge la gala por segundo año consecutivo. La alfombra roja y la ceremonia se emitirán en directo a través de 'youtube.com/PremiosFeroz'.



Los Feroz están organizados por la AICE, Asociación de Informadores Cinematográficos de España, patrocinados por el Ayuntamiento de Alcobendas y Mercedes-Benz España. Cuenta también con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Silestone by Cosentino, FlixOlé, la Denominación de Origen Ribera del Duero y con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deportes.