Cultura.- En marcha el reboot de True Blood con el creador de Riverdale y Sabrina

Tras siete temporadas en antena, el drama vampírico de HBO ha dado por concluida su andadura televisiva con el episodio titulado Thank You. Y los fans de True Blood no son los únicos que esperaban más del inminente final, también los actores han añadido nuevas tramas que les habría gustado explorar a lo largo de la séptima y última entrega



HBO planea resucitar una de sus series de mayor éxito, 'True Blood'. El canal de pago prepara un reboot de la serie creada por Alan Ball. Y para esta nueva versión, la firma de WarnerMedia contará con Roberto Aguirre-Sacasa, creador de series como 'Riverdale' o 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.



Según revela TVLine, Alan Ball también estará involucrado en la nueva versión, aunque solo como productor ejecutivo. Basada en la serie de novelas de Charlaine Harris 'The Southern Vampire Mysteries', 'True Blood' tuvo siete temporadas y 80 episodios, emitidos entre 2008 y 2014.



Considerada uno de los éxitos de mayor audiencia de HBO, 'True Blood' se convirtió en la ficción más seguida del canal por cable desde 'Los Soprano', llegando a reunir a casi cinco millones de espectadores, aunque sus datos son anteriores a los de 'Juego de tronos'. Fue una de las producciones con mejor ratio de puntuación en IMDb durante su emisión.



Aguirre-Sacasa se encargará de escribir el episodio piloto y también será productor ejecutivo de la ficción, en la que participará también Jami O'Brien ('NOS4A2'). El creador continuará supervisando 'Riverdale' para The CW, además dirigir el reboot de otra ficción muy popular, 'Pretty Little Liars'.



'True Blood' estuvo protagonizada por Anna Paquin y Stephen Moyer, además de que contó con Sam Trammell, Rutina Wesley, Ryan Kwanten, Nelsan Ellis, Chris Bauer, Carrie Preston, Alexander Skarsgard, Joe Manganiello y Kristin Bauer.