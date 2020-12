Covid-19 es mucho más peligroso que cualquier vacuna: Faye Flam

(Bloomberg) -- Las vacunas pueden dar miedo. Estás pidiendo a personas sanas que se arremanguen y acepten una inyección de algo misterioso, algo asociado con gérmenes mortales. Para las vacunas contra el covid-19, tales temores pueden verse amplificados por la preocupación de que el desarrollo se apresuró y, por cierto, todo lo relacionado con la pandemia se ha politizado. Será difícil obtener la confianza pública necesaria para una campaña de vacunación que ponga fin a una pandemia.

Los ensayos clínicos requeridos por la FDA no pueden demostrar que ninguna vacuna sea perfectamente segura, pero lo que hemos aprendido a través de estos ensayos debería ser tranquilizador. Estas vacunas no pueden contagiar la enfermedad, y los riesgos asociados con ellas son pequeños en comparación con los riesgos asociados con el covid-19. Los riesgos también son pequeños en comparación con la inseguridad económica, la pérdida de educación y el profundo aislamiento provocado por la pandemia y nuestras intervenciones para tratar de detenerla.

Encuestas recientes informadas en el Wall Street Journal esta semana muestran que aproximadamente el 27% de los estadounidenses dicen que no recibirían una vacuna. Lo mismo dice el 40% de los europeos. Y es probable que el temor a las vacunas empeore. En ensayos clínicos, las principales vacunas causaron efectos secundarios desagradables, como dolor intenso en el lugar de la inyección y síntomas parecidos a los de la gripe considerablemente peores que los que a veces causan las vacunas contra la gripe. La gente podría estar sorprendida y asustada por estos síntomas.

A medida que se lanzan millones de vacunas, algunas personas contraerán enfermedades terribles por coincidencia (esclerosis múltiple, cáncer) poco después de recibir las vacunas. La mayoría no tendrá nada que ver con las vacunas, pero puede ser difícil convencer al público de eso. Muchas personas aún creen, contra toda evidencia, que las vacunas infantiles causan autismo.

La experiencia pasada muestra que hay ganancia en avivar los temores a las vacunas, dice Stuart Lyman, un investigador del cáncer que ha estudiado por qué tanta gente rechaza la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano.

“Hay todo tipo de personas que intentan difundir información errónea... Los proveedores de estimulantes inmunológicos, vitaminas y suplementos están tratando de ganar dinero”, dice. Aunque la vacuna ha sido aprobada desde 2006 y previene una serie de terribles formas de cáncer, el cumplimiento sigue siendo de solo alrededor del 50%.

Con el covid-19, tal vacilación podría costar vidas y retrasar nuestro regreso a la vida normal y a la actividad económica. “Ninguna vacuna funciona en el 100% de las personas”, dice el reumatólogo y fundador de la biotecnología Arthur Krieg. “Entonces, incluso algunas de las personas que se vacunen no serán inmunes, especialmente los ancianos, que generalmente tienen tasas de respuesta más bajas, y los inmunocomprometidos”.

Aquellos que rechacen una vacuna podrían ser un reservorio del virus e infectar a otros cuyas vacunas no les dan protección total: “porque estaban en prednisona, tenían diabetes, eran pacientes de cáncer”, dice. “Esas personas van a morir”.

Krieg dice que con las vacunas existentes, los efectos secundarios más graves de la vacuna aparecen dentro de dos semanas, y casi todos dentro de dos meses. Los ensayos clínicos completados con las vacunas contra el covid-19 ya han durado más que eso. Confía en que la relación riesgo-beneficio favorece a la vacuna por sobre el riesgo de infección con el virus.

El profesor de inmunología Florian Krammer está de acuerdo: “Si el SARS-CoV-2 ingresa a su célula, se hace cargo y manipula completamente su célula”. El ataque viral es profundamente más peligroso que las vacunas de vanguardia, dice. Estas emplean ARN mensajero, una pieza de material genético que engaña al cuerpo para que produzca una parte inerte del virus.

“Es muy mínimo”, dice, en comparación con el virus. Y los rumores que lo han asociado con algunas de las consecuencias a largo plazo de la infección, desde la niebla cerebral hasta el bajo recuento de espermatozoides, son completamente infundadas.

La otra favorita, de AstraZeneca, utiliza una técnica ligeramente diferente para engañar al cuerpo para que produzca las mismas proteínas virales inertes. Esa vacuna consiste en un virus del resfriado inactivado, llamado adenovirus, con los genes para hacer que esta proteína se empalme. Los expertos no ven ninguna razón para que esto no sea tan seguro como las vacunas de ARN mensajero, pero plantearon cierta preocupación de que nuestro sistema inmunológico pueda reaccionar contra el portador de adenovirus, lo que hace que la vacuna sea menos efectiva.

Una advertencia con las vacunas de ARN mensajero fabricadas por Pfizer y Moderna fue que las compañías nunca demostraron que evitaran casos silenciosos, solo enfermedades sintomáticas. Idealmente, queremos vacunas que prevengan la infección para que podamos poner fin a la pandemia.

Krammer dice que aunque la protección contra las infecciones silenciosas no se estudió con las vacunas de ARNm, cree que estas vacunas harán que las personas sean menos transmisoras. No es que el virus desaparezca, sino que las vacunas lo ayudarán a volverse poco común y leve.

Esa visión todavía se siente demasiado lejos. Las vacunas pueden acercarla.

La mayoría de las personas que se enferman de covid-19 se recuperarán y estarán bien, pero ya han muerto más de 1,5 millones de personas. Y el covid-19 está perjudicando indirectamente a millones de personas que nunca han sido infectadas. La pobreza es un peligro para la salud, y también la soledad. Ni siquiera los tapabocas son completamente inofensivos: hacen que sea extremadamente difícil para muchas personas con discapacidad auditiva tener una interacción humana significativa.

La vacilación respecto a las vacunas es comprensible, y contrarrestarla requerirá compasión, honestidad y transparencia. También es esencial: la inmunidad de la población es lo que nos permitirá volver a esa maravillosa forma de existencia que ahora llamamos vida normal.

Nota Original:Covid-19 Is Much More Dangerous Than Any Vaccine: Faye Flam

©2020 Bloomberg L.P.