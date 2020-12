Coronavirus.- Hong Kong ordena pruebas de coronavirus obligatorias tras su segundo día por encima de los 100 casos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Hong Kong han ordenado la realización obligatoria de pruebas de coronavirus a todas aquellas personas relacionadas con los últimos cinco brotes detectados en la ciudad, que ha sumado por segundo día consecutivo más de un centenar de casos de coronavirus, en esta ocasión 104, de los cuales un tercio ha sido imposible de rastrear.



El pico de esta cuarta ola no parece fácil de alcanzar, después de que la semana pasada se superara la barrera de los cien casos en hasta cuatro ocasiones. De los últimos contagios, 99 son de transmisión comunitaria, 35 de los cuales no han podido ser rastreados, mientras que otros cinco proceden del extranjero, detalla el diario 'South China Mornig Post'.



Mientras la autoridades barajan la posibilidad de cerrar las urbanizaciones en las que se han detectado algunos de los últimos brotes e imponer el confinamiento a sus residentes, Hong Kong ha confirmado ya 7,179 casos acumulados, de los cuales 5.783 corresponden a pacientes que se han recuperado, y otros 114 a aquellos que han fallecido.



A su vez, el Ministerio de Salud de China ha confirmado en esta ocasión once casos de coronavirus procedentes del extranjero, más uno de transmisión local en la región autónoma de Mongolia Interior.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.980 en China y el total de positivos a nivel nacional a 86.673, aunque la de fallecidos continúa siendo 4.634.



De los últimos once contagios procedentes del exterior, nueve han sido registrados en el municipio de Shanghái, mientras que las provincias de Cantón y Fujian han sumado cada una un positivo más.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que once personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas, aunque 285 pacientes continúan ingresados, cinco de ellos en estado grave. El número de recuperados es de 81.754.



A su vez, 382 personas que habían mantenido contacto directo con personas contagiadas han concluido en estas últimas 24 horas su estancia en instalaciones médicas, aunque todavía hay 6.659 bajo observación.