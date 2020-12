Coronavirus.- Francia refuerza el toque de queda a partir del 15 de diciembre tras sumar cerca de 14.000 contagios

Las restricciones se mantendrán en fin de año a pesar de la disminución de pacientes en la UCI



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Francia han informado este jueves de que el toque de queda se reforzará a partir del 15 de diciembre dado que el país no ha logrado situarse en los 5.000 casos diarios de coronavirus de media.



Tal y como ha explicado el primer ministro, Jean Castex, en una rueda de prensa, las medidas se han "endurecido" después de constatar otros 13.750 contagios en las últimas 24 horas y 297 muertos.



A partir de mediados de diciembre entrará en vigor un toque de queda entre las 20.00 y las 6.00, si bien estaba previsto que este fuera entre las 21.00 y las 7.00. Así, ha matizado que este toque de queda estará "controlado" de forma "estricta" y ha aclarado que no se permitirá practicar deporte en dichas franjas horarias.



Cualquier infractor será sancionado con una multa de 135 euros y, en caso de salir del domicilio, será necesario un certificado que justifique las exenciones, según ha indicado. Durante los últimos siete días el promedio diario de nuevos casos registrados se ha mantenido en los 10.000, una cifra que tiende a aumentar.



SIGUE DISMINUYENDO EL NÚMERO DE PACIENTES EN LA UCI



El último balance del Ministerio de Sanidad señala que el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos sigue disminuyendo levemente e incluso ha descendido a los 2.949 desde los 3.031 constatados el día anterior. Desde el miércoles han ingresado en estas unidades 191 personas.



Entre los criterios establecidos por el Gobierno francés para retirar las restricciones al viaje en el país fue precisamente un descenso de los pacientes en la UCI, que tendrá que alcanzar un rango de entre 2.500 y 3.000.



En total hay 25.199 pacientes hospitalizados a causa de la COVID-19 frente a los 25.526 del día anterior. Desde que comenzó la pandemia han muerto 56.940 personas en todo el país, de las cuales 39.527 han fallecido en los hospitales.



Con una tasa de positividad actual del 5,4 por ciento, las autoridades han matizado que el toque de queda no se levantará el 31 de diciembre, fecha que será "sacrificada" dada la mala situación epidémica.



Así, Castex ha pedido a la población "permanecer alerta" durante las celebraciones de Navidad con la vista puesta en derrotar al virus.