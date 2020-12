Coronavirus.- Bielorrusia cierra sus fronteras terrestres para frenar el avance del coronavirus

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bielorrusia ha anunciado este jueves la prohibición de salir del país por vía terrestre como medida para evitar la propagación del coronavirus, que ha dejado en el país hasta el momento 152.453 casos acumulados y 1.230 fallecidos.



A través de esta nueva resolución, que enmienda a la anterior decretada el pasado 8 de abril, se suspenden temporalmente las salidas del territorio tanto para los ciudadanos bielorrusos, como para los extranjeros que cuentan con permiso de residencia permanente o temporal, explica el texto, del que se ha hecho eco el portal de noticias tut.by.



Las restricciones son aplicables en todos los puntos de control fronterizos terrestres --viales, ferroviarios y fluviales--, y entrarán en vigor diez días después de la firma del documento.



La prohibición, detalla el texto, no se aplica a personas con pasaportes diplomáticos, delegaciones oficiales, conductores de transporte internacional por carretera, así como a la tripulación de aviones, barcos y trenes.



Entre las excepciones para poder salir del territorio bielorruso está la muerte o enfermedad grave de un pariente cercano, la asistencia médica, aquellos que disponen de un permiso de residencia en un país extranjero, o por motivos laborales y educativos.



"Salir para trabajar, estudiar, así como aquellos que tengan un permiso de residencia en otro país no se les permitirá hacerlo más de una vez dentro de los próximos seis meses", matiza la resolución.



Si bien las autoridades de Bielorrusia no han impuesto tantas medidas contra la COVID-19 como el resto de países de su entorno -- cuarentenas, prohibición de aglomeraciones y reuniones-- y sólo se ha recomendado el uso de mascarilla en espacios públicos, aquellas personas que procedan del extranjero, y no dispongan de residencia en el país, deberán acreditar que han dado negativo en una prueba de coronavirus tres días antes de su llegada.