Coronavirus.- Alemania eleva el balance diario con más de 23.000 casos nuevos y acumula más de 20.000 muertos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 23.679 casos nuevos y 440 muertos, con lo que el total se eleva a 1,24 millones de personas contagiadas y más de 20.000 víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.242.203 personas contagiadas y 20.372 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 922.100 personas curadas, incluidas 20.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Las regiones alemanas más afectadas por la pandemia son Renania del Norte-Westfalia (298.431 casos y 4.226 fallecidos), Baviera (243.797 contagiados y 4.621 muertos) y Baden-Wurtemberg (174.948 positivos y 3.229 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 74.552 personas contagiadas y 749 decesos.



Alemania se convirtió el 27 de noviembre en el duodécimo país del mundo con más de un millón de personas contagiadas, después de Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia y México.



En este contexto, la canciller de Alemania, Angela Merkel, reclamó este miércoles a los ciudadanos germanos que hagan un sacrificio adicional en las fiestas navideñas para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus.



"Tenemos que hacer un esfuerzo más", subrayó la jefa del Gobierno alemán, en un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag), en Berlín. Merkel explicó que el camino correcto para frenar la pandemia pasa por reducir los contactos entre personas y ha señalado que aunque los colegios seguirán abiertos, las vacaciones escolares se adelantarán y se mantendrán cerrados los comercios no esenciales. "Ya hemos pasado demasiados meses con el virus y hemos aprendido que podemos hacer algo en su contra", destacó, según informa Bloomberg.



Las últimas restricciones impuestas en Alemania --con el cierre de bares, gimnasios y cines mientras siguen abiertos los colegios y algunos comercios-- no han conseguido frenar hasta la fecha el aumento de contagios de coronavirus. Otros países europeos como Francia y Reino Unido han impuesto confinamientos más severos y actualmente están levantando progresivamente las restricciones.



Merkel afirmó que la vacunación contra el coronavirus comenzará en el primer trimestre de 2021 pero advirtió de que el país no podrá completar durante el invierno el proceso de inmunización por lo que no cambiará la evolución de la pandemia.



"¿Qué dirán las personas cuando recuerden un episodio sin precedentes en un siglo si no podemos encontrar una solución?", planteó visiblemente emocionada la canciller. "Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y resulta que es la última Navidad con los abuelos, habremos perdido una oportunidad", avisó. "Deberíamos ser cuidadosos para no destruir demasiadas vidas humanas y mantener la economía funcionando", concluyó.