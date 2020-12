Comienzan las negociaciones para formar Gobierno de centroderecha en Rumanía

Bucharest (Romania), 12/03/2020.- The chairs (left-upper corner) where the members of Florin Catu newly appointed cabinet should sit are empty as the validation vote procedure was canceled, at the Romanian Parliament Headquarters, In Bucharest, 12 March 2020. Florin Catu today resigned his mandate as designated EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Bucarest, 10 dic (EFE).- El gobernante Partido Nacional Liberal (PNL), de centroderecha, y la alianza centrista USR PLUS comenzaron este jueves las negociaciones para formar Gobierno en Rumanía, donde el opositor Partido Social Demócrata (PSD) se impuso por estrecho margen en las elecciones legislativas del pasado domingo pero no tiene aliados para dirigir el Ejecutivo.

A falta de que acabe de cerrarse el recuento, el PSD obtuvo un 29 % de los votos, frente a un 25 % del PNL y un 15 % de USR PLUS. El otro candidato para entrar en esta coalición, la Unión Democrática de los Magiares de Rumanía (UDMR), sacó el 6 %.

El inicio de estas conversaciones se produce un día después de que el PNL anunciara que su propuesta para encabezar el nuevo Gobierno es el actual ministro de Finanzas, Florin Citu. Según el partido gobernante, la opción de Citu fue aceptada también por el presidente, Klaus Iohannis, que es el encargado de nombrar primer ministro.

El PNL negocia ahora con USR PLUS y UDMR su propuesta de que Citu sea el nuevo primer ministro. Según medios rumanos, representantes de estos tres partidos se han reunido de manera informal con Iohannis a primera hora del jueves, antes de que el presidente viaje a Bruselas para participar hoy y mañana en el Consejo Europeo.

Las consultas formales de las que debe salir el nombre del nuevo primer ministro que forme Gobierno y se someta a la confianza del Parlamento se producirán la semana que viene, cuando Iohannis, un aliado del PNL, que ha descartado la posibilidad de nombrar un primer ministro del PSD, haya regresado del Consejo Europeo.

Aunque no parezca que vaya a privarle de gobernar, la derrota del PNL en los comicios del domingo ha tenido sus consecuencias en el partido. El hasta ahora primer ministro y candidato a la reelección, Ludovic Orban, presentó su dimisión el lunes, renunciando así a postularse como jefe del nuevo Gobierno.

El ministro de Defensa, Nicolae Ciuca, fue nombrado el lunes primer ministro interino en sustitución de Orban, y ocupará el cargo hasta que se forme nuevo Gobierno.