Claudia Osborne, sobre su noviazgo con José Entrecanales: "Estoy muy contenta, muy feliz"

Claudia Osborne ha tenido hoy la firma de su libro y lo cierto es que se ha mostrado de lo más feliz posible. Sentía que tenía algo que contar y lo cierto es que el mensaje ha llegado a todos los lectores porque está siendo un verdadero éxito. Aunque ha habido momentos difíciles en su vida, ahora está viviendo uno de sus mejores momentos y escribiendo el libro se ha dado cuenta de que necesitaba abrirse para ayudar a todos los demás.



"Lo que más me ha costado es contar mi propia experiencia, pero lo hice porque es muy importante contarla, sobre todo porque la gente me conoce y sabe cómo ha sido mi vida y mi testimonio iba a tener impacto. Era importante para mi y para el lector" confiesa Claudia Osborne sobre lo que ha sido para ella lo más complicado. Por supuesto, asegura que: "Lo mejor de mí es la curiosidad".



En cuanto cómo se encuentra en estos momentos, confiesa que: "Muy contenta de todo lo que estoy consiguiendo y de cómo está yendo todo". Y es que todavía se encuentra en una nube porque no esperaba este éxito repentino: "Es increíble, nunca me hubiese imaginado tanto éxito en tan poco tiempo, eso es una buena señal, eso quiere decir que el mensaje está llegando. Estoy muy feliz y muy agradecida".



Sobre el objetivo de este libro, Claudia asegura que: "Este libro cuyo objetivo es hacer que la gente sea más consciente de sí mismo. Está plagado de compasión y de mucho amor y eso la gente lo está notando, me lo dicen". Objetivo conseguido, de hecho, una de las cosas que ha asegurado es que su familia: "Están muy contentos porque me ven a mi contenta, para ellos es lo más importante".



En cuanto a su noviazgo con José Entrecanales, asegura que a pesar de haber encontrado pareja en un año tan complicado, está muy contenta: "Estoy muy contenta, es todo un reto, está muy contento, muy orgulloso y ya está". Sobre si hay planes a largo plazo: "Nunca se sabe, yo estoy muy feliz" y ¡atención! porque asegura que quiere ser madre: "Sí, si claro".