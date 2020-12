Cheryshev completa el entrenamiento y apunta al Athletic

Denis Cheryshev. EFE/EPA/JULIEN DE ROSA/Archivo

Paterna (Valencia), 10 dic (EFE).- Denis Cheryshev, centrocampista del Valencia, completó este jueves su primer entrenamiento con el grupo desde que hace dos semanas dio positivo de coronavirus, y si no hay contratiempo estará preparado para el choque de este sábado ante el Athletic Club.

El jugador ruso dio negativo el martes en la última PCR que se le hizo y el miércoles regresó a la ciudad deportiva de Paterna aunque trabajó en el gimnasio en solitario para realizar una incorporación progresiva al grupo.

Pero este jueves, Cheryshev ya ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros en una sesión en la que también ha estado el lesionado José Luis Gayà, aunque en su caso no ha realizado el mismo trabajo que el resto.

También el central Hugo Guillamón, que como Gayà arrastra una lesión muscular, trabajó en el césped de uno de los terrenos de juego de Paterna aunque en su caso en solitario.

Fueron igualmente bajas en el entrenamiento el portero Jasper Cillessen y el delantero Kevin Gameiro, igualmente con lesiones musculares aunque en su caso también trabajó en el césped, y el extremo Kang In Lee que sigue aislado en su casa tras haber dado positivo en coronavirus.