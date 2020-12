Chatear sin límites: Google apuesta a RCS, el sucesor de los SMS

ILUSTRACIÓN - El servicio de mensajería RCS es considerado por Google como sucesor del SMS. Foto: Christin Klose/dpa

Google activó para su aplicación de mensajes el Rich Communications Services (RCS). Este servicio de comunicación enriquecida está disponible desde 2012 y ofrece los mismos servicios que los servicios de mensajería más conocidos, pero hasta ahora no logró imponerse. Popularmente, se conoce este servicio, que reemplaza los SMS/MMS, como "el WhatsApp de las operadoras", ya que permite chatear gratis con los contactos desde la app de mensajes. Actualmente, este servicio está disponible en casi cualquier dispositivo de Android en el mundo. A diferencia de otros servicios de mensajería, RCS tiene ventajas decisivas, como por ejemplo su interoperabilidad. Esto significa que usuarias y usuarios pueden comunicarse más allá de la app de RCS que usen. Además, los contactos permanecen en los aparatos y no se cargan en los servidores de Internet. Sin cadenas de texto por SMS Hay otras ventajas de RCS en comparación con SMS. Por ejemplo, el encriptado de extremo a extremo, con el que Google se encuentra aún en la etapa de implementación en relación a los mensajes, o el hecho de que no haya un límite de extensión para los mensajes de texto. Más allá de esto, se puede hacer con él todo lo que se hace con los servicios de mensajería: hablar por teléfono con o sin vídeo, enviar fotos, filmar o mandar audios. Además, cuenta con informaciones de estatus como "recibido" o "leído" y chats grupales. Los datos también se pueden transmitir por conexión inalámbrica. Sin embargo, RCS aún no funciona en todos los dispositivos con Android. Además, el proveedor de servicios móviles debe estar vinculado a este servicio. RCS debe ser activado primero Para estar seguro de que se cuenta con este servicio, primero hay que activar RCS en la aplicación de mensajes de Google. Esto funciona a través de configuraciones, cuando se va a "activar funciones de chat". Sin embargo, también puede suceder que al abrir la app de mensajes aparezca un mensaje que indica que RCS está activo. Para mantener una conversación por RCS, el otro usuario también debe tener activados los chats con RCS. Si no es así, la comunicación se realizará a través de SMS. dpa