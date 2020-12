Casa Real.- Moreno pide que no se use el "complejo" asunto del Rey emérito para "triturar la monarquía parlamentaria"

10/12/2020 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en la Cadena SER este jueves. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA JUNTA DE ANDALUCÍA



SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este jueves por que no se utilice el "complejo" asunto de las investigaciones que afectan al Rey emérito para "triturar la monarquía parlamentaria" como, a su juicio, están intentando algunas fuerzas políticas actualmente.



Así lo ha señalado el presidente de la Junta en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, un día después de que se hiciera pública la declaración voluntaria realizada por el Rey emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que ha abonado un total de 678.393,72 euros que se correspondería a lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.



Juanma Moreno ha considerado que este asunto que afecta a Juan Carlos I es "terriblemente complejo" y presenta "muchas derivadas desde todos los puntos de vista", incluidos de tipo "político e institucional".



De igual modo, ha puesto de relieve que "la Casa Real ya ha dicho en numerosas ocasiones que el Rey emérito está a disposición de la justicia", por lo que, si hay un "requerimiento de la Justicia", Juan Carlos I "tendrá que responder", y desde la Casa Real "han puesto todas las posibilidades para que eso se produzca".



UTILIDAD DE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA



Moreno ha abogado por "aclarar los hechos" y ha pedido "rigor", pero también que no aprovechen este caso "algunos sectores políticos e institucionales para triturar la monarquía parlamentaria", un sistema que, "en un país muy complejo" como España, "ha sido tremendamente útil", según ha opinado.



En esa línea, el presidente andaluz ha señalado que, en un país "descentralizado" como España, y donde "necesitamos puntos de encuentro, árbitros institucionales, donde lo político está mal visto, la monarquía parlamentaria es más necesaria que nunca".



Por eso, ha insistido en llamar a "no utilizar" lo que rodea al Rey emérito "como se está intentando utilizar por algunas fuerzas políticas, no sólo para demonizar la monarquía, sino para derribar un modelo, el del 78", que Juanma Moreno ha reivindicado.



Así, ha destacado que en aquella época de la Transición española de la dictadura de Francisco Franco a la democracia, cuando se aprobó la Constitución, hubo "comunistas, nacionalistas o falangistas, todos juntos, en torno a una mesa para construir algo en común, dejando al lado muchas de las cuestiones de principio que tenían", algo que el presidente de la Junta ha elogiado como "encomiable".



Por eso ha defendido que "no podemos derribar una gran obra, probablemente de las mejores que hemos hecho en el siglo XX", ya que "pasar de una dictadura sin que haya un derramamiento de sangre es muy complicado, y habiendo posiciones tan encontradas y con tanto rencor de por medio", según ha incidido.



Ha apostillado que "ni la Constitución es perfecta ni la Transición" lo es, pero sí ha reivindicado "ese espíritu de escuchar al adversario, intentar entenderlo, buscar puntos de encuentro, el bien común por encima del bien particular, de las posiciones iniciales", y ha lamentado que "una parte" de eso "se ha perdido".



ELOGIOS A FELIPE GONZÁLEZ



Ante ello, Moreno ha señalado que "cada uno en su ámbito tiene que hacer un esfuerzo", pero ha apostillado que "a veces el ruido de fondo no ayuda", y "poner siempre el acento en lo que nos divide y nunca en lo que nos une no es un elemento motivador".



De igual modo, el presidente de la Junta y del PP-A ha dedicado palabras de elogio al que fuera secretario general del PSOE y presidente del Gobierno Felipe González, "uno de los grandes líderes que ha dado España", según lo ha definido.



Moreno ha agregado que, aunque con sus "luces y sombras", el histórico dirigente socialista es "un político de raza, de Estado, con una capacidad enigmática", y ha comentado que cuando se le escuchaba dar un mitin en sus años en activo, en la década de los ochenta, "era muy difícil no dejarse arrastrar por ese magnetismo que tenía, esa actitud pedagógica a la hora de explicarte las cosas".



CHAT DE MILITARES



En otro orden de cosas, Moreno también ha lamentado este jueves el "daño" que el chat de militares retirados puede ocasionar a las Fuerzas Armadas españolas, que son "modernas" y están ampliamente "respetadas" dentro y fuera de este país.



Preguntado por este asunto, el presidente de la Junta ha manifestado, en relación con ese chat, que le sorprende que todavía haya ese tipo de lenguaje "tan pasado" que nada tiene que ver con la realidad de este país y de la sociedad.



Ha expresado que además le entristece porque "daña de una manera clara a las fuerzas armadas, que son modernas, en plena sintonía con nuestro estado de derecho y constitucional, y que están ampliamente respetadas dentro y fuera" de España.



"Todo eso hace un flaquísimo favor a las fuerzas armadas y genera estereotipos cargados de muchos tópicos y barbaridades que nada tienen que ver con la España de 2020", ha dicho.



De otro lado, el presidente ha mostrado su preocupación por los intentos de los partidos independentistas de tratar de romper el "proyecto común y compartido" que es España. Ha alertado del nivel de "virulencia" que han alcanzado los pronunciamientos de los independentistas en los últimos tiempos, principalmente los de Cataluña, que han superado "los límites constitucionales".



Según Moreno, hemos pasado y aún tenemos momentos "muy complicados", que habrá que superar con fórmulas que permitan que caminemos unidos, porque así llegaremos muchos más lejos.