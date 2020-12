Campeona de un continente

La jugadora de fútbol de Independiente Santa Fe, Leicy María Santos, celebra la anotación de un gol contra el Atlético Huila el 24 de Junio de 2017, en Bogotá (Colombia). EFE/IVÁN VALENCIA/Archivo

Madrid, 10 dic (EFE).- Yulimar Rojas, Mariana Pajón, Shelly-Anne Fraser-Pryce, Delfina Pignatiello... Ese es el nivel estelar en el que se mueve Leicy Santos desde que en agosto de 2019 logró el hasta ahora mayor éxito de su carrera deportiva, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

Como todas esas figuras, Santos puede proclamarse sin rubor la campeona de todo un continente. Por encima, solo el mundo.

Con su contrato con el Atlético de Madrid ya en el bolsillo, Santos emprendió en julio del año pasado un viaje de Bogotá a Lima con un objetivo mayúsculo: ganar los Juegos con la selección de Colombia. Era su tercera cita panamericana y, tras el cuarto puesto de 2011 y el segundo de 2015, lo único que le valía era el oro. La ausencia de Brasil dejaba las puertas del título abiertas de par en par a los otros equipos.

La volante cordobesa ya conocía lo que era ganar partidos, ganar ligas, ganar medallas... pero nunca un título de selecciones de tan alta categoría. Alcanzarlo no fue sencillo. Y ella fue decisiva.

Colombia comenzó el torneo el 28 de julio con un decepcionante empate a cero ante Paraguay. Leicy tuvo el gol en sus botas en el minuto 10, pero la defensa guaraní estuvo alerta. De nuevo estuvo a punto de marcar en el 27 tras una espléndida jugada de Lady Andrade. Con el partido atascado, en el 63 fue sustituida por Mayra Ramírez.

Tres días después, el desenlace fue muy distinto: 2-0 a Jamaica y los dos goles con la firma de Leicy Santos, en los minutos 58 y 85. El primero, un saque de falta magistral.

Ese resultado cobró su verdadera importancia a la vista del siguiente, otro empate, 2-2 ante México el 23 de agosto. Sin aquellos dos tantos de Leicy, Colombia no habría pasado a semifinales.

Allí esperaba Costa Rica. Cuando la '10' colombiana abrió el marcador en el minuto 30 y luego su selección se puso en ventaja de 3-1, nada permitía presagiar que las centroamericanas igualarían 3-3 y llevarían el encuentro a la prórroga. Un tanto en el 93 de Catalina Usme catapultó a la selección de Nelson Abadía a la final ante Argentina. Ante el peor rival posible: las albicelestes no habían encajado ni un gol desde que llegaron a Lima.

Colombia, que había disputado el torneo entero bajo la máxima de 'ni un partido fácil', no podía encontrarse algo diferente en la definición de la medalla de oro: el 1-1 con el que acabó la primera parte de la final se mantuvo durante la segunda y también a lo largo de toda la prórroga. Las campeonas debían ganar el título en los penaltis.

Uno de los recuerdos que Leicy Santos tendrá de los Juegos será, con seguridad, el frío que pasaron los competidores durante su estancia en Perú. Los atletas panamericanos se encontraron en Lima con uno de los inviernos más fríos de los últimos 50 años. Cuando la final femenina de fútbol de aquel 9 de agosto llegó a la tanda de penaltis los relojes se acercaban a las once de la noche y el ambiente en el Estadio de la Ciudad Universitaria de San Marcos era gélido. Pero la tensión entre argentinas y colombianas echaba fuego.

Ambos equipos marcaron sus cuatro primeros tiros. A Leicy Santos le correspondió el quinto. El que no se podía fallar. Y no lo falló. Aunque luego también acertó la argentina Damaris Oviedo y obligó a nuevos lanzamientos. Fue en el séptimo turno en el que se decidió la victoria: gol de Carolina Arias y error de Gabriela Chávez. Colombia era campeona.

"Desde el primer partido yo sabía que esto era nuestro", dijo Santos tras la victoria. "Todas las dificultades nos prepararon para esta final".

El metal dorado ganado por Leicy y sus compañeras fue uno de los 28 obtenidos por Colombia en los Juegos de Lima, el mejor resultado del país en unos Panamericanos. Y el primer oro en un deporte de equipo. El fútbol femenino colombiano dio un paso adelante y al frente de aquella selección estuvo una mujer con un presente dorado y un futuro pintado a rayas. Leicy Santos. Una rojiblanca en Lima, que este viernes se convertirá en la ganadora del II Trofeo EFE como la jugadora latinoamericana más valiosa de la temporada 2019/20. El premio cuenta con el impulso de Renfe.

Natalia Arriaga