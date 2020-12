Brasil.- Bolsonaro cesa al ministro de Turismo tras un choque de éste con el titular de la Secretaría de Gobierno

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha cesado este miércoles al ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, un día después de que éste protagonizara un encontronazo con el titular de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, a quien acusó de haber "conspirado" para sacarle del cargo.



Según una conversación en el grupo de WhatsApp en que la se halla todo el equipo de ministros de Bolsonaro, y a la que ha tenido acceso el periódico 'O Globo', Antonio y Ramos protagonizaron una disputa dialéctica en el que el primero acusó al segundo de estar urdiendo un plan para sacarle del Ministerio de Turismo.



"No me sorprende que el ministro Ramos pida mi cabeza", dijo Antonio en un largo mensaje en el que destacó los acuerdos y trabajos que llevó a cabo durante su etapa al frente de Turismo, y en el que también acusó a Ramos de estar negociando varios cargos, entre ellos el suyo, con el pleno del Congreso.



A la espera de que se haga oficial, el presidente Bolsonaro ya ha adelantado a los incondicionales que se arremolinan a diario a las puertas del Palacio de la Alvorada, que el actual presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), Gilson Machado, será el nuevo ministro de Turismo.



Horas antes, había sido el hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien utilizaba sus redes sociales para desearle "buena suerte" a Machado. "Que dios lo ilumine en este nuevo camino", escribió en su cuenta de Twitter.



Se trata del primer cambio en el liderazgo de Turismo, en un equipo ministerial acostumbrado a constantes variaciones. En vísperas de cumplirse el tercer año de Gobierno ultraconservador en Brasil, Bolsonaro, con esta, ya ha modificado en hasta quince ocasiones a los titulares de sus carteras, siendo Salud la que más, con hasta tres ministros.



ANTONIO, INVESTIGADO POR EL ESCÁNDALO DE LOS CANDIDATOS FANTASMA



Finalmente, han sido las discrepancias con algunos compañeros de Gobierno lo que ha sacado a Antonio del Ministerio de Turismo, y no las acusaciones en su contra por su supuesta participación en el escándalo de los candidatos fantasma, o como se les conocer en Brasil 'candidatos naranjas'.



En octubre de 2019, Antonio fue señalado por la Policía Federal y acusado por la Fiscalía por haber presentado candidaturas fraudulentas por el Partido Social Liberal (PSL) a las elecciones de 2018.



Según las investigaciones, Antonio inscribió a una serie de mujeres que no incurrirían a las elecciones para lograr más financiación para la campaña y desviar esos fondos.



Por ese mismo caso, Bolsonaro destituyó a finales de febrero de 2019 al que fuera ministro de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Bebianno, antiguo presidente del PSL, quien falleció al mes siguiente.