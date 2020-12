Apple es demandada por firma rival por supuesto monopolio de la App Store

Imagen de archivo del logo de Apple Inc. en la entrada de la tienda Apple en la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 16 de octubre, 2019. REUTERS/Mike Segar/Archivo

Por Jonathan Stempel

10 dic (Reuters) - Apple Inc fue demandada el jueves por el creador de una tienda de aplicaciones que alguna vez fue popular y que acusó al fabricante del iPhone de monopolizar ilegalmente la distribución de software en su propio sistema operativo. Cydia, que fue creada en 2008, dijo que Apple ha "aplastado ilegalmente toda la competencia" por su App Store, privando a los consumidores de la capacidad de elegir dónde obtener las aplicaciones de iOS y a los desarrolladores de elegir qué distribuidores usar. La demanda presentada en el tribunal federal de Oakland, California, es el último caso en que se acusa a Apple de explotar el dominio del mercado a expensas de rivales como Cydia, que dijo que está a punto de cerrar y de una posible quiebra. Apple, con sede en Cupertino, California, dijo en un correo electrónico que revisará la demanda y que no monopoliza ningún mercado.

También dijo que, por razones de seguridad, desalienta a los consumidores a intentar desbloquear sus iPhones, en un proceso llamado "jailbreak", para instalar software no autorizado. El principal rival de iOS es el sistema operativo Android de Google, que se utiliza en teléfonos inteligentes de rivales como Samsung Electronics Co. Cydia, también conocida como SaurikIT, fue creada por el ingeniero de software Jay Freeman y busca una compensación por daños que no fue especificada.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York. Editado en español por Rodrigo Charme)