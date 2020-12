América afronta una fecha clave para frenar la ascendente pandemia

Un camillero realiza el traslado de una mujer con covid-19 en una unidad de terapia intensiva en un hospital de la Provincia de Buenos Aires. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Redacción Internacional, 9 dic (EFE).- América afronta un momento clave en la lucha contra la pandemia, que ha causado ya unos 763.000 muertos en el continente, ante la inminente aprobación de una vacuna en EE.UU., cuya autoridad regulatoria es referente para el resto de la región, y el aval recibido en Canadá.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra global de infecciones de covid-19 asciende a 68,6 millones. América, la región más afectada con 28,8 millones de casos, muestra una gráfica ascendente que se niega a bajar; mientras que Europa, con 20,6 millones, mantiene un descenso en los contagios diarios.

En tanto, la cantidad de muertos a nivel mundial supera los 1,65 millones y de estos más de 763.000 corresponden a América.

Por países, EE.UU. sigue reportando la mayor cantidad de decesos (unos 290.000), seguido de Brasil (178.159) e India (141.360).

IMPACIENCIA EN EE.UU. Y OPTIMISMO EN CANADÁ CON LA VACUNA

Estados Unidos espera con impaciencia este jueves la posible aprobación de la vacuna para la covid-19 desarrollada por la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

El país, que tiene la mayor cantidad de infectados (15,3 millones) y decesos, está atento a la reunión que mantendrá un grupo de expertos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés), un organismo regulatorio que es referente para el resto de la región, para evaluar si la autoriza.

El plan del Gobierno, que ultima los preparativos para su distribución, es entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de darle luz verde.

La situación es crítica debido a que en estados como Oklahoma, Nuevo México o Nueva Jersey los hospitales empiezan a no tener camas disponibles en sus UCI, según un análisis de "Covid Act Now" con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A eso se suman las temperaturas invernales en el país que no ayudan a frenar la pandemia y los casi medio millón de contagios y más de 8.000 muertes, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en EE.UU.

En la aprobación de la vacuna se adelantó Canadá, donde las autoridades dieron autorización este miércoles para el uso de la de Pfizer, por lo que el país empezará a recibir en los próximos días las primeras dosis del suero.

Con esto, Canadá se convirtió en el tercero del mundo, tras el Reino Unido y Baréin, en aprobarla luego de confirmar su seguridad.

LA AMENAZA DEL "VACUNACIONALISMO"

En la carrera por lograr inmunizaciones contra el coronavirus, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que se está imponiendo un "vacunacionalismo" que avanza "a toda máquina", recuperando un término que ya usó el pasado septiembre para advertir a los líderes internacionales sobre la necesidad de que las vacunas sean un "bien público global".

En esa carrera por conseguir rápidamente los suministros, países de la Unión Europea (UE) y otras economías potentes se han apresurado a asegurar las distintas vacunas para iniciar su uso de forma inminente, mientras que se prevé que en África, por ejemplo, estas no estén disponibles hasta el segundo trimestre del próximo año.

Guterres defendió que la forma de asegurar que África tenga acceso a las vacunas que necesita es dar apoyo financiero a la plataforma COVAX, creada entre otros por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que necesita unos 4.200 millones de dólares antes de final de año.

LA PANDEMIA SE ACELERA EN BRASIL

En América Latina, que hasta día de hoy registra 13,5 millones de infecciones, la posibilidad de una segunda ola parece acercarse luego de que Brasil registrara por segundo día consecutivo más de 800 muertos diarios y se aproxima ahora a los 180.000 decesos, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en el país.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió al Gobierno brasileño dar ejemplo a la población sobre la forma de luchar contra la pandemia, ya que en los países donde los responsables políticos negaron su gravedad la situación se ha tornado catastrófica.

Llamado de atención que también hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al advertir este miércoles que en las últimas semanas la región de las Américas tiene los niveles más altos de nuevos casos de la covid-19, especialmente en Canadá y Estados Unidos, así como en Centroamérica y Brasil.

ARGENTINA Y COLOMBIA SIGUEN ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS

Argentina de noveno, con 1,4 millones de positivos y 40.009 muertes, y Colombia de décimo, con 1,83 millones de casos y 38.158 decesos, siguen en la lista de los 10 países con más repercusiones de la covid-19, según el mapa de la universidad Johns Hopkins.

A pesar de que el coronavirus se resiste a bajar las cifras en la región, el presidente argentino Alberto Fernández aseguró que "el peor tiempo" de la pandemia "parece estar culminando" y destacó la intención del Gobierno de vacunar "a la mayor cantidad de argentinos en el verano".

El mandatario destacó que se prevé vacunar a 300.000 personas antes de final de año, con las dosis que llegarán de la Sputnik V rusa, mientras que se estima que se abarcará a otros 10 millones entre enero y febrero próximos.

Y en medio de ese avance de la pandemia, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente alertó que, si bien el impacto global de la pandemia reducirá este año las emisiones de CO2 hasta un 7 %, esto no aplacará la crisis climática a menos que el mundo impulse una recuperación "verde".