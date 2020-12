Alfabetización sanitaria: nuevo reto del sistema de salud en Latinoamérica

Vista de un paciente con coronavirus en la planta para el tratamiento de la Covid-19 del Hospital Sabogal de El Callao, en Lima (Perú). EFE/ Sergi Rugrand/Archivo

México, 10 dic (EFE).- Mejorar la capacidad que tienen los individuos para comprender la información sobre la salud que reciben para poder tomar las decisiones que más les beneficien individualmente es el nuevo reto que afrontan los sistemas de salud en Latinoamérica.

Potenciar esta capacidad, conocida como alfabetización sanitaria, a través de la capacitación de pacientes expertos y mejorando los itinerarios de salud de los centros asistenciales podría ayudar a tener "no sólo mejores resultados, sino además un ahorro importante en gastos en salud", dijo la doctora Emilia Arrighi.

La directora general de la Universidad del Paciente y la Familia (UPF) señaló que más del 60 % de la información que reciben los pacientes se olvida al salir de la consulta médica y que la mitad de lo que recuerdan no es correcto.

Por ello detalló que es necesario identificar las necesidades informativas de los pacientes y favorecer un lenguaje más sencillo, fácil de comprender y ajustado a las preferencias de los afectados y sus familias para poder potenciar la toma de decisiones compartidas.

Ante este panorama, la UPF y la Fundación Hospital Universitario (FHU) organizaron una diplomatura online sobre Alfabetización en Salud y Empoderamiento, con la acreditación de la argentina Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el apoyo de Roche.

En dicho encuentro, más de 50 líderes de organizaciones de pacientes representantes de distintas patologías se han capacitado durante 3 meses.

El doctor Fernando Gallo, presidente de la FHU, celebró el poder de las organizaciones de pacientes que continúan preparándose e informándose, especialmente en tiempos donde existe una "gran incertidumbre y el particular escenario marcado por la pandemia".

La doctora Ana Paula León, vicedirectora de la UPF y coordinadora académica de la diplomatura, dijo que la misión principal de la Universidad es formar a representantes de organizaciones de pacientes para optimizar sus recursos y gestionar los desafíos que la situación actual impone.

En tanto, el doctor Manuel Armayones, profesor e investigador del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya, aseguró que en estos momentos las legislaciones y las maneras de trabajar de muchas organizaciones ya incorporan la figura del paciente experto.

Exaltó la importancia de estos diplomados pues dijo que "estas competencias no se pueden adquirir de otra manera que a través de formación y experiencia".

Por su parte, Rolf Hönger, presidente de Roche para América Latina, destacó el orgullo de la empresa de formar parte de esta iniciativa.

Indicó que si se quieren lograr sistemas de salud sostenibles, que brinden atención de calidad a todas las personas, "es fundamental que la voz de los pacientes y de los ciudadanos esté presente a la hora de pensar cómo resolver los desafíos de salud".

Agregó que las colaboraciones público-privadas pueden contribuir a enfrentar los grandes problemas de salud, tanto los generados por la pandemia como los que ya se tenían antes en la región, especialmente los relacionados a las enfermedades crónico-degenerativas.

En esta diplomatura participaron líderes de Argentina, México, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y Centroamérica y Caribe.