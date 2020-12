Airbnb alcanzaría valor de US$47.000M en OPI por encima de rango

(Bloomberg) -- Pocas horas después de que DoorDash Inc. casi duplicara su valor en su debut comercial, Airbnb Inc. ha fijado el precio de su oferta pública inicial por encima de un rango comercializado para recaudar alrededor de US$3.500 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

La salida a bolsa de la compañía de alquiler de viviendas, anticipada durante años por inversionistas ansiosos, supera la oferta de DoorDash de US$3.370 millones, mientras continúa una ola de empresas basadas en la web que se hacen públicas este mes. La cotización de Airbnb se suma a lo que ya fue un año récord para las OPI, con más de US$163.000 millones recaudados en las bolsas de EE.UU., según datos compilados por Bloomberg.

Airbnb y sus inversionistas están vendiendo alrededor de 52 millones de acciones el miércoles a US$68 cada una, después de comercializarlas entre US$56 y US$60 cada una, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no era pública. A ese precio, Airbnb tiene un valor completamente diluido de aproximadamente US$47.000 millones, que incluye opciones de acciones para empleados y unidades de acciones restringidas.

Un representante de Airbnb declinó hacer comentarios.

Otras compañías que se alinean para OPI este mes incluyen la compañía de videojuegos Roblox Corp., el proveedor de préstamos a plazos Affirm Holdings Inc. y ContextLogic Inc., la matriz del minorista de descuentos en línea Wish Inc.

Airbnb, con sede en San Francisco, ha visto un repunte en las reservas nacionales desde los primeros días de la pandemia que aplastó la demanda.

Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. están liderando la salida a bolsa. Se espera que las acciones de Airbnb comiencen a cotizarse el jueves en Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ABNB.

