79-72. Laso gana la partida de ajedrez

El base del Real Madrid Sergio Llull trata de anotar ante el Zenit San Petersburgo, durante el partido de EuroLiga disputado este miércoles en el Wizink Center, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 10 dic (EFE).- El Real Madrid se impuso al Zenit San Petersburgo por 79-72 después de una gran partida de ajedrez entre sus dos entrenadores, Pablo Laso y Xavi Paxcual, que se decantó en un gran tercer cuarto del equipo español.

El equipo ruso llegaba a Madrid avalado por seis victorias en sus seis salidas como visitante, pero en la capital de España encontró la horma de su zapato.

Una zona fue la apuesta inicial de Xavi Pascual, mientras que Laso también innovó dejando a Alberto Abalde la responsabilidad de llevar el timón del juego, mientras que Jeffery Taylor bregaba con la defensa sobre Kevin Pangos y dejaba a Edy Tavares en el banquillo.

La partida de ajedrez había comenzado entre dos grandes entrenadores que se respetan y se admiran.

El Madrid tardó algunos minutos en acostumbrarse a la zona 2-3, pero haciendo llegar el balón al poste alto y dando un pase al poste bajo, solventó la situación consiguiendo tiros cómodos, que no siempre entraron, 11-7 (min.5.15).

Abalde y Anthony Randolph llevaron el peso anotador, mientras que Pangos apenas tuvo trascendencia y KC Rivers anotó dos triples sin fallo.

En la segunda parte del primer cuarto con la entrada de Tavares en Liza y viendo que la sorpresa ya no era tal, el Zenit pasó a defensa individual y el Madrid a seguir fallando pases fáciles, aunque al final de los primeros diez minutos la ventaja fue madrisdista, 24-21.

En el segundo cuarto los dos técnicos cambiaron el tablero. Los equipos apretaron en defensa y el marcador se ralentizó, para un marcador, en estos diez minutos, bajo, 12-10.

El equipo de Pascual alargó los sistemas en ataque y no permitió las transiciones madridistas, mientras que el Madrid falló demasiados tiros cómodos, para ir a vestuarios con cinco puntos de ventaja, 36-31.

La salida en el tercer cuarto fue claramente madridista. Tres triples sin fallo, dos de Nico Laprovittola y otro más de Abalde catapultaron a un Real Madrid mucho más incisivo que consiguió un parcial de 8-0 en los primeros dos minutos y de 18-3, 54-34, en cinco minutos y medio.

El Zenit entró en estado de shock y el Madrid gestionó a la perfección las ventajas apoyado en una gran defensa que dejó sin argumentos a los jugadores del equipo ruso para cerrar el tercer cuarto con la victoria casi decantada, 59-42.

Austin Hollins, con dos triples casi consecutivos y el segundo con adicional, intentó enganchar a su equipo al partido 62-51 (m.32.15), y otro de Rivers significó que la ventaja bajara de los diez puntos, 65-56 (m.34).

El marcador volvió a congelarse con el cronómetro corriendo a favor del equipo español. Abalde volvió a dar confianza a sus compañeros con sus puntos y el Madrid tuvo que seguir trabajando hasta el final para conseguir una importante victoria por 79-72.

- Ficha técnica:

79 - Real Madrid (24+12+23+20): Randolph (12), Abalde (16), Deck (2), Taylor (9) y Thompkins (10) -equipo inicial-, Laprovittola (11), Tavares (11), Garuba (2), Causeur, Llull (6) y Rudy.

72 - Zenit St. Petersburgo (21+10+11+30): KC Rivers (12), Pangos (12), Thomas (5), Poythress (6) y Ponitka (6) -cinco inicial-, Zakharov (2), Fridzon, Hollins (15), Baron (8), Pushkov (1), Zubkov (3) y Gudaitis (2).

Árbitros: Sasa Pulk (SLO), Milivoje Jovcic (SRB) y Robert Vyklicky (RCH). Alex Poythress fue eliminado por cinco personales (m.33) y Andrey Zubkov, en el 40.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada.

Ricardo Molinelli