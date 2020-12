63-67. El Maccabi frena al Baskonia

El base estadounidense Pierria Henry (i), del Baskonia, bota el balón ante su compatriota Chris Jones (d), del Maccabi Tel Aviv, durante el partido de EuroLiga disputado este jueves en el Fernando Buesa de Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 10 dic (EFE).- El Maccabi Tel-Aviv frenó al TD Systems Baskonia y arrancó un importante triunfo en el Fernando Buesa Arena por 63-67, en un duelo que se decidió en el último minuto y en el que los visitantes tomaron mejores decisiones en las minutos importantes del choque.

Los vitorianos no estuvieron acertados desde la línea de tres puntos y aunque mostraron una buena intensidad defensiva en varios momentos del choque, no pudieron frenar a la segunda línea de su rival que suplió con acierto la mala noche de Scottie Wilbekin en el lanzamiento.

Después de que ambas escuadras se repartieran los dos primeros cuartos, las fuerzas se igualaron tras el descanso y fueron los de Ioannis Sfairopoulos los que tuvieron más paciencia al final.

El banquillo hebreo fue fundamental para obtener su victoria gracias a la anotación de Tyler Dorsey, autor de 15 puntos, y al trabajo de Othello Hunter que dio equilibrio a su equipo y alcanzó los 18 puntos de valoración.

El tiempo que estuvo Youssoupha Fall en cancha fue determinante, pero le lastraron las cuatro faltas cometidas. Además Achille Polonara recuperó su mejor versión con 28 créditos de valoración, pero no fue suficiente para que el Baskonia continuara su crecimiento en la Euroliga.

El choque comenzó con un ritmo endiablado del que sacó mucho provecho el Baskonia para coger las primeras rentas tras siete puntos consecutivos del italiano Achille Polonara y una defensa agresiva que acogotó a los hebreos y les permitió tomar una distancia de 20-12.

Los desajustes defensivos de los azulgranas facilitaron canastas a los amarillos que recuperaron la confianza, se metieron en el partido e incluso consiguieron darle la vuelta al marcador con un 4-16 que desconectó a los de Dusko Ivanovic, donde Othello Hunter hizo mucho daño en la pintura baskonista.

Pero cuando la balanza comenzaba a caer del lado visitante, los vitorianos se agarraron al partido con un incombustible Pierrià Henry que no descansó durante un primera parte en la que apenas se señalaron faltas personales.

La segunda mitad comenzó con un 33-37, pero el juego del Baskonia volvió al nivel del primer cuarto y recuperaron el mando del partido con el esloveno Zoran Dragic como estilete y la referencia del senegalés Youssoupha Fall.

Los israelitas sufrían sin la referencia de Scottie Wilbekin que no tuvo su mejor noche, aunque dos triples consecutivos y un eléctrico Chris Jones hicieron olvidar los errores del líder del equipo amarillo y dejaron el partido con un 54-56.

La cuarta falta de Fall privó al Baskonia de tener una referencia desequilibrante en la zona y se vio obligado a buscar otras opciones. Dusko Ivanovic optó por jugar sin pívots natos y buscó las ventajas en los emparejamientos, mientras Wilbekin acaparaba el balón tras su regreso, aunque con poco éxito.

Los azulgranas seguían negados con el triple y no podían echar mano de un Maccabi que se mantenía por encima con distancias mínimas, aunque ninguna de las dos escuadras lograba podía anotar con fluidez.

Tres puntos y un tapón de Achille Polonara dieron aire a los baskonistas para afrontar con garantías la recta final de un duelo que se decidió en un último minuto de partido en el que Tyler Dorsey capturó un balón suelto y sentenció desde el tiro libre, 63-67.

- Ficha técnica:

63 - TD Systems Baskonia (20+13+21+9): Henry (11), Giedraitis (4), Sedekerskis (6), Polonara (15) y Fall (14) -cinco inicial-, Jekiri (2), Peters (4), Diop (-), Dragic (7) y Kurucs (-).

67 - Maccabi Tel Aviv (12+25+19+11): Wilbekin (5), Bryant (5), Blayzer (2), Bender (2) y Zizic (4) -cinco inicial-, Jones (10), Hunter (12), Casspi (-), Dorsey (15), DiBartolomeo (-), Zoosman (-) y Caloiaro (7).

Árbitros: Luigi Lamonica (Italia), Spiros Gkontas (Grecia) y Josip Radojkovic (Croacia). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria sin público.