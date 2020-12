1-2. Coquimbo gana al Junior en Barranquilla y se siente cerca de las semifinales

Edwuin Cetré (i) de Junior disputa un balón con John Salas (c) de Coquimbo hoy, en un partido de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Barranquilla (Colombia), 9 dic (EFE).- El Coquimbo Unido, que disputa su primera Copa Sudamericana, sorprendió este miércoles al Junior al imponerse por 1-2 en Barranquilla en el partido de ida de los cuartos de final.

Con los tantos de Joe Abrigo y del argentino Lautaro Palacios, que ingresó en el segundo tiempo, los Piratas remontaron el penalti que convirtió Miguel Borja para un Junior mermado que horas antes del partido registró ocho jugadores contagiados de covid-19, por lo que solo tuvo cuatro en el banco.

Los Piratas tuvieron el primer acercamiento al minuto 13 cuando Espinoza desbordó y mandó un centro que le llegó a Abrigo, que no pudo rematar como hubiera querido pero asustó a los aficionados barranquilleros.

Al Tiburón, dirigido por Amaranto Perea que estuvo ausente por la covid-19 y fue reemplazado por su asistente Luis Grau, le fue concedido un penalti dudoso al minuto 17 cuando el extremo Edwuin Cetré filtró un pase a Borja, que supuestamente fue derribado por el portero argentino Matías Cano.

El juego estuvo detenido durante ocho minutos mientras el árbitro revisó el VAR y los médicos del conjunto chileno atendían al arquero, que quedó resentido en la jugada pero siguió en la cancha, tras lo cual el propio Borja sacó un potente derechazo que venció al argentino en el 25.

Coquimbo reaccionó tras el gol pero tuvo dificultades para romper la organizada defensa de los locales, que con el paso de los minutos recuperaron el balón y trataron de aumentar su ventaja con balones largos para Borja y a Michael Rangel, dos delanteros hiperactivos que fueron un dolor de cabeza constante para los zagueros.

En la etapa complementaria, el Junior atacó primero y en una de las primeras jugadas casi anota, pues Borja y Rangel se asociaron y dejaron mano a mano con el portero a Cetré, que sacó un derechazo que no entró porque se estrelló con el rostro de Cano, quien tardó unos segundos en recomponerse.

Sin embargo, la chispa local se fue apagando con el paso de los minutos, en los que se evidenció el cansancio que acumula el club barranquillero, y los visitantes se fueron acercando cada vez más a la portería del uruguayo Sebastián Viera.

Así fue como Fernando Manríquez le robó un balón en salida a su rival en el minuto 72 y se lo pasó a Abrigo, que no dudó y sacó un fortísimo remate que se desvió en el central Dany Rosero y se metió en el fondo de la portería de un desacomodado Viera.

Tras esa jugada, los anfitriones trataron de reaccionar, para lo cual ingresaron Daniel Moreno y Luis Sandoval, pero no consiguieron hacerlo y, por el contrario, terminaron perdiendo el encuentro en una gran jugada al 88 de Cristofer Salas que le pasó el balón a Palacios, quien recibió en el área se deshizo de Rosero con un giro y sacó un remate imposible de atajar para el guardameta uruguayo.

Al final, el Junior atacó con sus últimos restos, tuvo una oportunidad para igualar y no la concretó, por lo que tendrá que remar contracorriente y ganar por dos goles en Coquimbo para clasificar a las semifinales.

- Ficha técnica:

1. Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Germán Mera, Dany Rosero, David Murillo; James Sánchez, Fabián Ángel, Freddy Hinestroza (m.75, Daniel Moreno), Edwuin Cetre ; Michael Rangel y Miguel Borja (m.75, Luis Sandoval).

Entrenador: Luis Grau.

2. Coquimbo Unido: Matias Cano; Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza (m.85, Felipe Villagrán), Fernando Manríquez, Diego Aravena (m.57, Jorge Gática), John Salas; Rubén Farfán (m.76, Rafael Arace), Joe Abrigo (m.85, Cristofer Salas) y Diego Vallejos (m.58, Lautaro Palacios).

Entrenador: Juan José Ribera.

Goles: 1-0, m.25: Miguel Borja. 1-1, m.72: Joe Abrigo. 1-2, m.87: Lautaro Palacios.

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a James Sánchez, Germán Mera, Juan Carlos Espinoza, Jorge Gática y Víctor González.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado sin público en el Estadio Metropolitano, de Barranquilla.