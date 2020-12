YouTube eliminará nuevos videos falsos sobre elecciones en EEUU

(Bloomberg) -- YouTube indicó que comenzará a eliminar videos engañosos sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una medida que podría aplicarse a futuras publicaciones del presidente Donald Trump.

La plataforma de video propiedad de Alphabet Inc. dijo que ha evidenciado que más personas han acudido al sitio en las últimas semanas y meses para obtener información sobre las reñidas elecciones. Más de un mes después de la votación del 3 de noviembre, Trump se niega a reconocer su derrota ante el presidente electo, Joe Biden, y continúa promoviendo la opinión refutada de que hubo un fraude electoral generalizado y un recuento incorrecto de las papeletas.

El canal YouTube de Trump, que cuenta con 2,5 millones de suscriptores, actualmente tiene un video de él explicando “los esfuerzos continuos para exponer el tremendo fraude electoral y las irregularidades que tuvieron lugar durante las ridículamente largas elecciones del 3 de noviembre”. En Twitter, donde tiene un mayor número de seguidores, Trump ha presentado reclamos similares, que han sido refutados por tribunales en varios estados y funcionarios electorales de ambos partidos políticos. Twitter califica esas acusaciones de fraude electoral de “disputadas” y restringe su circulación.

YouTube dijo en una entrada de blog el miércoles que sus esfuerzos se aplicarían al contenido publicado a partir de hoy, dado que suficientes estados han certificado sus resultados electorales para determinar un presidente electo. “Comenzaremos a eliminar cualquier contenido cargado hoy (o en cualquier momento después) que sea engañoso al alegar que fraude o errores generalizados cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020”, dijo YouTube. “Hacemos cumplir nuestras políticas independientemente del orador”, agregó un portavoz.

Los videos publicados antes del miércoles no se verán afectados. El último video de Trump fue cargado hace seis días a su canal de YouTube.

Antes de la elección, YouTube no tenía un plan establecido sobre cómo lidiar con los videos que disputaban los resultados o mentían a los espectadores sobre el resultado, lo que lo diferenciaba de Facebook Inc. y Twitter Inc., que contaban con estrategias detalladas para manejar la desinformación.

A medida que el recuento oficial de votos se prolongó durante días, muchos videos promovieron teorías infundadas de fraude o manipulación con software. YouTube dijo que clasificó este tipo de videos con una calificación más baja en los resultados de búsqueda y los recomendó menos a los espectadores, pero no los eliminó, ya que se consideraba que “expresaban puntos de vista” sobre la elección.

Después de que Biden fuera declarado ganador, Trump y sus partidarios continuaron promoviendo la idea de que las elecciones fueron manipuladas en su contra. A finales de noviembre un grupo de senadores demócratas de EE.UU. apeló a YouTube para eliminar videos con información “falsa y engañosa” sobre las elecciones, una señal de condena política generalmente reservada para las redes sociales Facebook y Twitter. Los senadores dijeron que los videos “buscaban socavar nuestra democracia y poner en duda la legitimidad” de la próxima Administración de Biden.

En su publicación del miércoles, YouTube dijo que el sitio sigue siendo una fuente importante de noticias electorales. En promedio, 88% de los videos en los 10 principales resultados de búsqueda relacionados con las elecciones provienen de fuentes de noticias autorizadas y los canales y videos más vistos son de fuentes de noticias como NBC y CBS.

