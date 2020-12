Venezuela.- Vox pide la dimisión de González Laya por no desmarcarse de las palabras de Zapatero sobre Venezuela

18/03/2020 Los diputados de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (i), José María Sánchez García (arriba), y María de la Cabeza Ruiz Solás (d)asisten este miércoles en el Congreso a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explica la declaración del estado de alarma y las medidas para paliar las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus, en Madrid (España), a 18 de marzo de 2020. POLITICA Pool



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El diputado de Vox José María Sánchez ha reclamado este miércoles la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, por decir que las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero avalando las elecciones en Venezuela no molestan a la UE y se enmarcan en la libertad de expresión.



"Sus declaraciones son motivo suficiente para dimitir", ha dicho durante una comparecencia parlamentaria del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, con motivo del Consejo Europeo del jueves y el viernes.



El diputado ha recalcado que la UE tiene en vigor un reglamento de sanciones que parte de constatar "el deterioro del Estado de Derecho y la democracia" en Venezuela, de manera que la posición de Zapatero "es contraria a la legalidad europea" y la ministra "no sabe de lo que habla".



Así, ha tachado de "reprochable" que ningún asesor le haya dejado clara "la inconveniencia máxima decir algo contrario a lo que dicen las leyes" y se ha preguntado si toma a los españoles "por tontos o por niños".



También ha criticado el "papelón" que está haciendo Zapatero el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien durante un encuentro informativo organizado por NEF Online ha calificado de "patética" su actitud y ha advertido de que además "mancha" el nombre de España en el exterior.



Espinosa de los Monteros cree que las elecciones celebradas en Venezuela han sido "una farsa" con un índice de participación "ridículo" porque "todo el mundo sabe que es una dictadura encubierta" y formar parte de ellas contribuiría a "blanquear el régimen".



A su juicio, el presidente de la Asamblea Nacional, al que España reconoce como presidente encargado, Joan Guaidó, no ha recibido el apoyo internacional "que merece" y España no está ejerciendo el liderazgo en Hispanoamérica que le corresponde ni haciendo oposición a los regímenes de Venezuela, Cuba o Nicaragua.



Según ha denunciado, esto no se está haciendo "por falta de convicción" y por el gobierno de unos líderes que "no creen de manera firme en los valores de la libertad" ni hacen "suficiente presión" para "el pueblo se libere de estos sátrapas que están gobernando".