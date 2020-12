Venezuela.- VÍDEO: Vox quiere que el Congreso repruebe a Zapatero por sus "vínculos" con el régimen de Maduro

29/10/2020 (I-D) El líder de Vox, Santiago Abascal; el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; y la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona; durante una sesión plenaria en la que el Gobierno solicita al Congreso la prórroga del estado de alarma debido a la crisis sanitaria del Covid-19, en Madrid, (España), a 29 de octubre de 2020. Su propuesta incluye la comparecencia del presidente cada dos meses, aunque sin votación, y hasta el 9 de marzo, cuando el Consejo Interritorial de Salud -compuesto por el Ejecutivo y los gobiernos de las comunidades autónomas- decidirá su prolongación hasta el 9 de mayo. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Vox ha pedido en el Congreso la reprobación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus "vínculos, actuaciones y declaraciones" en favor del "régimen chavista" de Nicolás Maduro en Venezuela, a la vez que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se desmarque "de manera clara" de su actividad.



En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha anunciado que Vox ha registrado una proposición no de ley para pedir la reprobación del expresidente del Gobierno, cuya actitud respecto a Venezuela ve "vergonzosa".



El portavoz parlamentario de Vox cree además que el Gobierno es "cómplice por omisión" de las declaraciones del expresidente y ha pedido que deje claro que su Zapatero no representa al Ejecutivo ni al país.



Este mismo miércoles el diputado de Vox José María Sánchez ha ido más allá al pedir la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, por decir que las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero avalando las elecciones en Venezuela no molestan a la UE y se enmarcan en la libertad de expresión.



"Sus declaraciones son motivo suficiente para dimitir", ha dicho durante una comparecencia parlamentaria del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, con motivo del Consejo Europeo del jueves y el viernes.



El diputado ha recalcado que la UE tiene en vigor un reglamento de sanciones que parte de constatar "el deterioro del Estado de Derecho y la democracia" en Venezuela, de manera que la posición de Zapatero "es contraria a la legalidad europea" y la ministra "no sabe de lo que habla".



Así, ha tachado de "reprochable" que ningún asesor le haya dejado clara "la inconveniencia máxima decir algo contrario a lo que dicen las leyes" y se ha preguntado si toma a los españoles "por tontos o por niños".



Por su parte, el líder del partido, Santiago Abascal, ha denunciado que cinco millones de venezolanos han tenido que huir de su país para escapar "de la tiranía y el hambre" mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "manda a Zapatero para dar apoyo a la tiranía de Maduro".



"Los millones que importan a ZP son los de narcodólares chavistas, para aumentar su patrimonio", ha acusado en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.



