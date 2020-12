Venezuela sigue esperando para conocer el resultado final de las elecciones

Vista del cierre de centros de votación en Petare, Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 8 dic (EFE).- Venezuela no recibió este martes, tal y como se esperaba, el resultado final de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, pese a que solo participó el 30,5 % del electorado y las autoridades prometieron que se conocería el mismo día de los comicios por contar con el sistema "más avanzado" de recuento.

De ese modo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha publicado dos boletines, el último de los cuales, hecho público el lunes, muestra que se ha contado el 98,63 % de los votos, de los que el 68,43 % eran para la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP).

SIN NOTICIAS DEL CNE

La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, dio el primer boletín de las elecciones ocho horas después del cierre de las urnas, en la madrugada del lunes. Casi 12 horas después reapareció para ofrecer los datos del segundo boletín y, desde entonces, no se han tenido nuevas noticias.

De ese modo, el último dato oficial muestra que el GPP, alianza conformada alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo 4.277.926 votos, es decir 1.347.322 sufragios menos que en las legislativas de 2015, a la espera de la cifra definitiva.

Por detrás se ubica la Alianza Democrática, una coalición encabezada por los dos partidos tradicionales, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), ambos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Hasta el momento, esa formación ha obtenido 1.095.170 votos, lo que supone el 17,52 %.

En tercer lugar está la Alianza Venezuela Unida, que también incluye a varios partidos intervenidos por el Supremo y que acudieron a las elecciones pese a que los líderes escogidos por la militancia rechazaron las elecciones al considerarlas un fraude.

Venezuela Unida tiene hasta el momento 259.450 votos, lo que supone el 4,15 % del total de la papeletas.

En cuarto lugar se ubica la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), una coalición de organizaciones de izquierda muy críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro y convocados por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Según el último dato publicado por el CNE, la APR ha obtenido 168.743 votos, el 2,7 % del total.

EL CHAVISMO OBTIENE 199 DIPUTADOS

Según el reparto de escaños que se observa en la web del CNE, el GPP ha obtenido 199 diputados de los 277 que tiene la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Los otros 10 que aparecen de manera oficial en la web del ente electoral corresponden a candidatos de la Alianza Democrática.

Sin embargo, varios partidos ya han hecho públicos datos acerca de los diputados que aseguran haber obtenido.

Es el caso del secretario general del PCV, Óscar Figuera, uno de ellos, el que él mismo ocupará.

"Tenemos el compromiso de expresar en la AN la política que construyamos colectivamente con el pueblo", afirmó en una rueda de prensa.

El secretario general del PCV celebró el resultado de su coalición como una "victoria en un escenario hostil, un escenario de presión, un escenario de violación de derechos, de ventajismo, que se utilizó desde el aparato del Estado con visto bueno o complacencia o con el dejar ser del ente rector, el CNE".

Los miembros de la coalición han sido muy críticos con el Gobierno de Maduro, una posición que calificó de "falso socialismo".

Uno de los aspirantes más polémicos que fue reelegido como diputado es José Brito, uno de los militantes que fueron expulsados de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles, tras ser acusado por sus compañeros de haber sido sobornado por el chavismo gobernante.

Brito, que se presentó a las elecciones pese a la negativa de sus antiguos compañeros, aseguró que, en su retorno a la AN, hará política "con los brazos abiertos" y afirmó que "urge un Gobierno de unidad nacional".

Según dijo, los resultados muestran que es necesario "dejar los egos y los divismos a un lado", por lo que afirmó que "la unidad es necesaria dentro de la diversidad".

DENUNCIAN DIVERSAS IRREGULARIDADES

La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció también que hubo varias "irregularidades" durante las elecciones legislativas y señaló que una de ellas fue el uso de recursos del Estado, por parte del chavismo gobernante, para movilizar a sus votantes.

"El traslado de electores con recursos públicos se mantuvo en proporción cercana al 40 % de los centros observados", dijo la entidad en un informe que realizó gracias al apoyo de 398 "voluntarios distribuidos de acuerdo a una muestra en los 23 estados y el Distrito Capital".

Por su parte, el Gobierno lamentó la "política injerencista" que considera que ha desarrollado la Unión Europea (UE), puesto que el bloque comunitario certificó su rechazo a los resultados de los comicios legislativos.

"Venezuela rechaza la declaración emitida por el alto representante de la UE, Josep Borrell, sobre las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre", dijo la Cancillería en un comunicado.

El lunes, la UE ratificó su rechazo a estas elecciones mientras que su alto representante para Política Exterior, el español Josep Borrell, anunció que tiene la vista puesta en lo que ocurra el próximo 5 de enero, cuando se instalen los diputados recién electos.

Mientras tanto, en Venezuela se sigue esperando un pronunciamiento del CNE acerca de los resultados definitivos de las elecciones.