Venezuela.- PP, Cs y Vox reclaman al Gobierno que se aparte de Zapatero y defienda claramente la libertad en Venezuela

24/11/2020 La portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional, Marta Martín Llaguno, durante la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 24 de noviembre de 2020. La reunión tiene lugar pocos días después de que el Gobierno aprobara en la misma comisión el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. La comisión de hoy también tratará el tema de libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El secretario de Estado para la UE esquiva el asunto en una comparecencia dedicada al Consejo Europeo de los días 10 y 11



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Diputados de PP, Vox, Ciudadanos y UPN han instado este miércoles al Gobierno a apartarse de las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre las elecciones venezolanas y a hacer una defensa rotunda de la libertad en este país, y Vox ha llegado a pedir la dimisión de la ministra, de Exteriores, Arancha González Laya, por no haberlo hecho ya.



Los grupos han hecho esta exigencia durante una comparecencia del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para hablar del Consejo Europeo de los días 10 y 11.



González-Barba no ha hecho alusión alguna a Venezuela en sus respuestas, mientras que otros asuntos que le han planteado y que tampoco le competen directamente, como el Sáhara Occidental, los ha remitido a la ministra o a su colega de Asuntos Exteriores.



El primero en plantear el asunto ha sido Sergio Sayas, de UPN, que ha reclamado una "posición rotunda de defensa de la libertad" en Venezuela, en un momento en que parece que España hace "lo contrario", entre Zapatero, al que ha tildado de "embajador chavista" y las posiciones del vicepresidente Pablo Iglesias y el minitro Alberto Garzón.



Cs: "PAPELÓN" POR ZAPATERO, IGLESIAS Y GARZÓN



A continuación, Marta Martín, de Ciudadanos, ha reprochado el "papelón" que, a su juicio, está haciendo España con Zapatero "y algunos miembros del Gobierno" contradiciendo las posiciones de la UE sobre el no reconocimiento de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



Martín ha pedido un alineamiento claro con la UE y una desautorización de estas declaraciones que, a su juicio, están haciendo quedar a España "como unos frikis por el mundo". De paso, ha pedido que se deje a la ministra de Exteriores marcar la política exterior sin interferencias de "machotes": primero el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y luego Pablo Iglesias, Zapatero y Garzón.



En cambio, José María Sánchez, de Vox, cree que la ministra no debe marcar la política sino dimitir por haber dicho que las palabras de Zapatero no molestan a la UE y se enmarcan en la libertad de expresión.



VOX: LA MINISTRA DEBE DIMITIR



"Sus declaraciones son motivo suficiente para dimitir", ha dicho, recalcando que la UE tiene en vigor un reglamento de sanciones que parte de constatar "el deterioro del Estado de Derecho y la democracia" en Venezuela, de manera que la posición de Zapatero "es contraria a la legalidad europea" y la ministra "no sabe de lo que habla".



Así, ha tachado de "reprochable" que ningún asesor le haya dejado clara "la inconveniencia máxima decir algo contrario a lo que dicen las leyes" y se ha preguntado si toma a los españoles "por tontos o por niños".



También el PP, por boca de Fernando Gutiérrez, ha pedido a España que marque "una posición inequívoca en apoyo al pueblo de Venezuela y de rechazo al proceso electoral".



En su turno de réplica, el socialista Pere Joan Pons ha tildado de "bulos" y de "desinformación" las acusaciones de que el Gobierno actual sea "ilegítimo" y esté "pilotado desde Venezuela". También, dado que el día 10 es el día mundial de los Derechos Humanos, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con ellos, pero no ha hecho alusión expresa a Zapatero.