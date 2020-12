Venezuela.- La OEA rechaza las "fraudulentas" elecciones de Venezuela y avala la consulta popular de Guaidó

06/12/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras votar en las elecciones legislativas de Venezuela, el 6 de diciembre de 2020 POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Organización de Estados Americanos (OEA) ha lanzado este jueves un comunicado rechazando las "fraudulentas" elecciones parlamentarias de Venezuela, celebradas el 6 de diciembre, y avalando "con satisfacción" la consulta popular propuesta por el líder opositor, Juan Guaidó.



De acuerdo con la OEA, las parlamentarias venezolanas, en las que el chavismo obtuvo más del 69 por ciento de los votos, resultaron ser una maniobra del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, para eliminar la única institución legítima y democrática electa, la Asamblea Legislativa.



A su vez, afirma que los resultados de estas elecciones, a las que Guaidó y sus afines decidieron no presentarse, "profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela".



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha señalado que "el fraude electoral forma parte del funcionamiento sistémico" de la "dictadura" y ha subrayado que "el último poder del Estado que sigue en manos de autoridades electas legítimamente sigue siendo la anterior Asamblea Nacional".



"No tenemos un contexto que sea para nada democrático", ha insistido un vehemente Almagro, mientras aseguraba que "no hay un sistema de represión política y social más grande que el sufre el pueblo venezolano".



"Definitivamente El pueblo venezolano está siendo completamente avasallado en todos sus derechos, los presos políticos, la tortura, estos son los mecanismos de funcionamiento de la dictadura", ha expuesto.