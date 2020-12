Venezuela.- El PP exige al Gobierno "desmarcarse" de Zapatero tras la "farsa" electoral en Venezuela y apoyar la posición de la UE

01/12/2020 La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, llega a la Cámara Baja para una sesión plenaria, en Madrid (España), a 1 de diciembre de 2020. El Pleno afronta desde ayer la fase final del debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y también vota las enmiendas y las secciones. El Gobierno llega a esta cita con un respaldo que supera la mayoría absoluta de la Cámara. Hoy se realiza el dictamen de Comisión sobre el proyecto de los PGE. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Gamarra anuncia la comparecencia de la ministra de Exteriores y una batería de preguntas sobre el viaje del expresidente del Gobierno



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido este miércoles al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que se "desmarque" de la posición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre las elecciones en Venezuela, ya que, a su juicio, esos comicios han sido una "farsa" electoral. A su entender, el Gobierno debe respaldar la posición de la Unión Europea.



La Unión Europea ha admitido que no reconoce el resultado de esas elecciones legislativas en Venezuela al considerar que no han cumplido los estándares internacionales "mínimos". Sin embargo, Zapatero ha pedido a la UE "separarse" de Donald Trump y hacer "una reflexión serena y sosegada" sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.



El partido de Pablo Casado ha afeado a Zapatero la foto que se hizo junto a Manuel Zelaya, Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo, en el Palacio de Miraflores el pasado lunes. "La foto de la vergüenza", ha aseverado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.



"CONOCÍA EL EJECUTIVO EL VIAJE DE ZAPATERO?



Gamarra ha criticado el "apoyo" de Zapatero a la "farsa electoral" y ha asegurado que el PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso pidiendo explicaciones sobre ese viaje del expresidente, que se desplazó a Caracas en calidad de observador internacional en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana.



Además, ha anunciado que su grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para saber si la posición del Ejecutivo de España es de "respaldo" a las actuaciones que ha llevado a cabo Zapatero y cuál es la "posición oficial" del Gobierno. Según ha añadido, el PP exige que "respalde la posición oficial de la Unión Europea en relación con el régimen de Nicolás Maduro".



La portavoz del Grupo Popular ha explicado que con esta petición de explicaciones el PP quiere saber si el Ejecutivo conocía el viaje de Zapatero, en qué medida ha tenido apoyo diplomático y si ha tenido conocimiento de las declaraciones y apoyos a Maduro que el expresidente del Gobierno iba a realizar en esa visita a Venezuela.



"¿SE HAN EMPLEADO MEDIOS PÚBLICOS PARA SUFRAGAR EL VIAJE?"



"Son cuestiones que tienen una gravedad importante y el Gobierno debe desmarcarse de manera inmediata de la posición que el expresidente del Gobierno ha trasladado a Nicolás Maduro", ha resaltado Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.



En concreto, en su batería de preguntas parlamentarias, el PP se interesa por la cobertura ha dado el Gobierno a ese viaje de Zapatero, si se han empleado medios públicos para sufragarlo y si era un viaje privado o ha habido coordinación previa con el Ministerio de Exteriores.



Los 'populares' también quieren saber cuántos viajes ha realizado Zapatero desde junio de 2018 "a expensas del erario público" y si en esos viajes ha realizado gestiones "oficiales en nombre del Gobierno o ha traslado mensajes de éste a la dictadura venezolana".



Asimismo, el PP pregunta qué quiere decir la ministra de Exteriores con la expresión "hay que escuchar a Zapatero atentamente sobre Venezuela" y si "aprueba" las actuaciones del expresidente. Además, le interroga si cree que el exjefe del Ejecutivo "actúa en consonancia con los acuerdos europeos" y si su presencia en Venezuela "constituye una forma de legitimación de la dictadura de Maduro".



ESCRITO DE CONDENA DEL "FRAUDE" ELECTORAL



Precisamente este miércoles diputados del Grupo Parlamentario Popular --entre los que figuraban Valentina Martínez, Belén Hoyo y Ana Pastor-- han recibido frente al Congreso una declaración escrita de manos de diputados de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y de opositores al régimen de Nicolás Maduro.



En esa declaración se condena "el fraude electoral" del pasado 6 de diciembre en Venezuela y se invita a los parlamentarios españoles a acudir en calidad de observadores al proceso de participación ciudadana convocada para el próximo 12 de diciembre, fundamentada en los artículos 5, 62, 70 y 71 de la Constitución venezolana, que llevarán a cabo los venezolanos residentes en las principales ciudades de España, según ha informado el PP en un comunicado.