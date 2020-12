Vaticano.- El Vaticano promueve una alianza con líderes empresariales para impulsar un "capitalismo inclusivo"

ROMA, 9 (EUROPA PRESS)



El Vaticano ha impulsado una alianza con algunos de los mayores líderes empresariales del mundo, entre ellos el presidente y director ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga; el presidente de The Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, o el presidente de la junta directiva de Allianz SE, Oliver Bäte, para desplegar un sistema de "capitalismo inclusivo" que ponga en marcha principios éticos en las políticas empresariales y de inversión.



Se trata de un proyecto que pretende reformar el sistema capitalista desde dentro y transformarlo en una "fuerza potente para el bien de la humanidad", según sus organizadores. "Bajo la orientación moral de su santidad el papa Francisco y su eminencia el cardenal Peter Turkson, quien lidera el Dicasterio del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano, e inspirado por el imperativo moral de todos los credos, el Consejo invita a compañías de todos los tamaños a aprovechar el potencial del sector privado de construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible para el mundo", se lee en la nota de prensa.



Según su propia definición, se trata de una organización global sin fines de lucro creada bajo el auspicio del Vaticano con la orientación moral del papa Francisco: "Nuestra misión es aprovechar el potencial del sector privado para construir una base económica más inclusiva, sostenible y confiable para el mundo. El Consejo está liderado por un grupo de base de directores ejecutivos y líderes públicos conocidos como los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, quienes se reúnen anualmente con el Vaticano".



Los líderes empresariales que se han adherido a esta propuesta representan más de 10,5 billones de dólares en activos administrados, compañías con una capitalización de mercado superior a 2,1 billones de dólares y 200 millones de empleados en más de 163 países.



"La organización reta a líderes empresariales e inversionistas de todos los tamaños a adoptar los principios rectores del Consejo y a hacer compromisos públicos para actuar acorde a estos. Estas acciones colectivas tienen la intención de conducir a cambios sistémicos mediante la transformación del capitalismo en una mayor fuerza para la inclusividad y la sostenibilidad", se especifica.



Por su parte, la fundadora del Consejo y socia directiva de esta organización, Lynn Forester de Rothschild, ha destacado que si bien el capitalismo ha generado "una enorme prosperidad en el mundo", también ha dejado a "muchas personas atrás" lo que ha llevado a la "degradación" del planeta y no se confía "ampliamente en la sociedad". Y ha añadido: "Este Consejo seguirá la recomendación del papa Francisco de escuchar 'el llanto de la tierra y el llanto de los pobres' y responder a las demandas de la sociedad por modelos de crecimiento más equitativos y sostenibles".



El Consejo está liderado por un grupo principal de líderes globales conocidos como los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, quienes se reunirán anualmente con el Papa y el cardenal Turkson. La lista de empresarios que forman parte de esta iniciativa está compuesta por Marc Benioff, presidente, director ejecutivo y fundador de Salesforce; Edward Breen, presidente ejecutivo de Dupont; Sharan Burrow, secretaria general de International Trade Union Confederation; Mark Carney, asesor financiero de COP26 para el Primer Ministro y representante especial de las Naciones Unidas para Acción Climática y Finanzas; Carmine Di Sibio, presidente y director ejecutivo global de EY; Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de Brunello Cucinelli S.p.A; Roger Ferguson, presidente y director ejecutivo de TIAA; y Lady Lynn Forester de Rothschild, fundadora y socia directiva de Inclusive Capital Partners.



También figuran Kenneth Frazier, presidente de la junta y director ejecutivo de Merck & Co., Inc; Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies; Marcie Frost, directora ejecutiva de CalPERS; Alex Gorsky, presidente de la junta y director ejecutivo de Johnson & Johnson; Angel Gurria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Alfred Kelly, presidente y director ejecutivo de Visa Inc; William Lauder, presidente ejecutivo de The Estée Lauder Companies; Bernard Looney, director ejecutivo de BP; Fiona Ma, tesorera del Estado de California; Hiro Mizuno, miembro de la junta de Principles for Responsible Investment; y Brian Moynihan, presidente de la junta y director ejecutivo de Bank of America.



Por último, aparecen Deanna Mulligan, presidente y directora ejecutiva de Guardian Life Insurance Company de America; Ronald P. O'Hanley, presidente y director ejecutivo de State Street Corporation; Rajiv Shah, presidente de The Rockefeller Foundation; Tidjane Thiam, miembro de la junta de Kering Group; Darren Walker, presidente de Ford Foundation; Mark Weinberger, expresidente y director ejecutivo de EY y miembro de la junta de J&J, MetLife y Saudi Aramco; Ajay Banga, presidente y director ejecutivo de Mastercard, u Oliver Bäte, presidente de la junta directiva de Allianz SE.