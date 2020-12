Un Baskonia al alza recibe a un irregular Maccabi

El alero sueco del Real Madrid Jeffery Taylor (d) defiende al base estadounidense Pierria Henry, del TD Systems Baskonia. EFE/ JuanJo Martin/Archivo

Vitoria, 9 dic (EFE).- El TD Systems Baskonia que progresa en su juego con el paso de los partidos, recibirá este jueves a un irregular Maccabi Tel-Aviv, que no acaba de coger el pulso a la competición y que únicamente ha logrado una victoria en las últimas cuatro jornadas, cuando se cumplirá el primer tercio del campeonato continental.

Los israelíes cuentan con una potente y completa plantilla, pero no están cumpliendo con las expectativas que ofrecieron a principio de la temporada cuando formaron el equipo, y jugadores como Omri Casspi o Dragan Bender no han alcanzado todavía el nivel que les podría dar un salto de calidad.

Sin embargo, el conjunto macabeo juega al ritmo que marca Scottie Wilbekin, con 18 puntos por duelo, que librará una interesante batalla con Pierrià Henry, pues son los dos mejores bases de la Euroliga en la actualidad, gracias a los números que están firmando.

A pesar de la influencia del base nacionalizado turco, los vitorianos tendrán varios frentes abiertos con Elijah Bryant desde el perímetro o los interiores Othello Hunter y Ante Zizic.

En la retina de los baskonistas queda el último partido disputado entre ambos conjuntos que se saldó con una contundente victoria de los amarillos en el Buesa Arena por un 83-113 hace más de un año, donde el Maccabi logró el récord de triples del club hebreo con 17 lanzamientos anotados.

De hecho, el entrenador azulgrana, Dusko Ivanovic, recordó este duelo en la rueda de prensa a pesar de que él no estaba en el banquillo. “Maccabi hizo un partido extraordinario y todos lo tenemos en mente”, explicó el montenegrino, que puso en seria duda la participación de Luca Vildoza en el partido a pesar de la mejora que ha tenido en la lesión de espalda.

Los vitorianos llegan a este partido con la confianza muy alta después del gran partido disputado en Turquía ante el Efes y en el que los de Ergin Ataman no pasaron de los 60 puntos, en lo que fue uno de los mejores duelos del curso para los azulgranas.

Un triunfo local pondría tierra de por medio con los israelíes y mantendría al Baskonia en la pelea por entrar entre los ocho mejores.