Simeone: "Para algunos puede ser normal, para mí es muy importante"

EFE/EPA/Christian Bruna

Madrid, 9 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reivindicó este miércoles la trascendencia del pase a los octavos de final de la Liga de Campeones por séptima vez en las últimas ocho participaciones, que "para algunos puede ser normal", pero para él no, sino que es "muy importante" y transmite la "regularidad" y el "trabajo del club" en ese recorrido en el torneo.

"Nosotros vamos intentando seguir la línea que elegimos desde que llegamos, que es ir partido a partido. Hoy, sinceramente, estoy muy contento. Es una alegría después de nueve años, que, salvo el primero que llegamos en diciembre y no nos dio para llegar a la Champions, los otros ocho años hemos estado compitiendo y estuvimos en siete oportunidades en octavos de final", expresó el técnico.

"Para algunos puede ser normal. Para mí no es normal. Para mí es muy importante, porque habla de la regularidad y de un trabajo del club. Vamos avanzando, queremos mejorar lo de la temporada pasada y necesitamos seguir avanzando en las eliminatorias que seguramente nos depararán un rival muy duro, muy difícil, porque todos los primeros por algo lo son. Cualquiera que nos va a tocar será un partido importante", continuó en la rueda de prensa telemática.

Entre las seis opciones en octavos de final para el Atlético figuran el Liverpool, el Juventus, el Manchester City, el París Saint Germain, el Borussia Dortmund y el Chelsea. "Esta victoria nos lleva a un lugar que lo necesitamos, pero que también lo tenemos que disfrutar. Es importante estar en una fase tan importante", dijo.

Simeone no valora el partido de este miércoles como "el peor" de su equipo en esta temporada, sino como un encuentro en el que su conjunto tuvo "dificultades, porque el rival juega bien, tiene muchísima intensidad" e incluso comparó este último aspecto con el Liverpool en los octavos de final de la pasada temporada.

"Después, el fútbol es maravilloso. Cuando perdimos 4-0 con el Bayern tuvimos cinco ocasiones de gol muy claras, cuando empatamos a uno con él tuvimos oportunidades, los dos partidos con el Lokomotiv tuvimos varias situaciones y empatamos... El fútbol es maravilloso. Habla de contundencia y cuando la tienes está cerca del objetivo".

"La primera parte del primer tiempo sufrimos. El segundo tiempo fue diferente. En la intensidad ellos fueron mejores. Nos costó igualarla. A partir del minuto 25 o 30 empezamos a salir un poco mejor. Hubo bastantes contragolpes cortados que no permitieron con faltas que no fueron valoradas con la misma severidad que las nuestras. Y apareció el gol de pelota parada necesitado. Necesitamos tener un gol de pelota parada que siempre rompe un partido. El golpeo fue buenísimo, la entrada también. El segundo tiempo fue parejo".

Luis Suárez se fue enfadado del terreno de juego cuando fue sustituido. "No hablé con él. Sí lo saludé después de la victoria, como a todo el equipo. Es normal que cualquier futbolista con la jerarquía que tienen Saúl, Suárez, Koke, Savic o Joao, que salgan siempre enojados porque quieren terminar siempre el partido. Siempre hay un compañero que entra con la mejor ilusión", valoró.