Rey Felipe.- Lastra acusa a exmilitares de "manchar" el uniforme cuestionando al Gobierno y evita opinar si el Rey debe pronunciarse

15/09/2020 La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, durante su intervención en una rueda de prensa convocada antes de la reunión de la Junta de Portavoces, en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. POLITICA Pool



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, considera que los exmilitares que han vertido en los últimos días críticas contra el Gobierno de coalición están "manchando" el uniforme con el que sirvieron en su día a España, pero ha rehusado pronunciarse sobre si el Rey debe o no contestarles.



En rueda de prensa, Lastra ha asegurado que lo que le preocupa es que esos militares retirados que han cargado contra el Ejecutivo a través de un chat, diversos comunicados e incluso cartas enviadas a Zarzuela estén "manchando" el uniforme con el que sirvieron, ya que "ponen en entredicho" la democracia en España y se hacen eco de discursos políticos que, a su juicio, se hacen en otras tribunas, como la del Congreso.



En este punto, la dirigente socialista se ha dirigido al PP para volverle a reiterar que no se deje llevar por el discurso de la "extrema derecha", en alusión velada a Vox, que lo único que, en opinión, persigue es "polarizar" al país precisamente en un momento como éste en lo que lo que hace más falta es "unidad" y "cohesión territorial".



Preguntada sobre si echa de menos un pronunciamiento del Rey a este respecto, Lastra ha señalado que no le compete a ella valorar lo que debe hacer o no debe hacer Felipe VI. No obstante, sí ha puesto en valor su "buena labor" y el "buen papel" que ejerce como Jefe del Estado.