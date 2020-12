Rey Felipe.- (AMP) El Rey confía en que la búsqueda de nuevos mercados tenga un papel "fundamental" para salir de la crisis

09/12/2020 El Rey Felipe VI en la Clausura de la VI Cumbre de Internacionalización ECONOMIA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha afirmado que confía en que la búsqueda de nuevos mercados en el exterior desempeñe un papel "fundamental" para salir de la crisis provocada por la pandemia, "incluso ante las actuales tendencias proteccionistas en algunos mercados", al igual que lo fue en la crisis de 2008.



Así lo ha señalado durante la clausura de la IV Cumbre de Internacionalización organizada por el Club de Exportadores e Inversores, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Cámara de Comercio de España, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la AED.



El monarca cree que la internacionalización va a ser "nuevamente" uno de los "grandes motores" de recuperación de la economía española tras la crisis provocada por el Covid.



"La internacionalización es uno de los factores más relevantes para el crecimiento económico y para la generación de empleo en nuestro país. Lo dicen los que más saben, lo constatan los protagonistas, empresarios que salen al mundo a vender e invertir, y yo lo he visto y comprobado sobre el terreno durante muchos años y en muchos países", ha resaltado.



Felipe VI ha mandado todo su apoyo a las empresas y ha resaltado que "salir a trabajar los mercados exteriores nunca es un proceso fácil", pero que, en muchos casos, esta apertura o proyección hacia el exterior "debería formar parte del ciclo de vida de la empresa, ya que le permite consolidar su crecimiento, ampliar sus mercados y aprovechar nuevas oportunidades, lo que a su vez redunda en una mayor riqueza y empleo en el país de origen, en España".



Asimismo, cree que la Administración española "ha hecho un esfuerzo de adaptación en este contexto de tanta incertidumbre provocado por la Covid-19 para estar cerca de las empresas y poder atenderlas en estos tiempos difíciles de confinamientos y restricciones a la movilidad dentro y fuera de nuestras fronteras".



"España cuenta con empresas de gran prestigio internacional que han demostrado su buen hacer y su compromiso en el exterior", ha puesto en valor el Rey, que ha resaltado que los empresarios españoles están "a una gran altura en el mundo y que merecen el mayor apoyo y reconocimiento social e institucional".



También ha trasladado a los empresarios que en un entorno como el actual, "marcado por grandes incertidumbres difíciles de despejar", deben mantener su presencia comercial e inversora en el exterior.



"Están siendo tiempos muy complicados, pero la buena y estrecha relación público-privada que existe permitirá poner en marcha y reforzar las medidas necesarias para preservar el tejido exportador español y darle mayor capacidad de adaptación, de forma que se consolide, de nuevo, como pilar de crecimiento y generación de empleo de calidad", ha apostillado.



Por otro lado, considera que será determinante para la recuperación que se haga todo lo posible para que la apertura y las condiciones del mercado atraigan inversiones "productivas y sensibles" a los principales vectores de crecimiento (la innovación y digitalización, la sostenibilidad ambiental y la inclusividad y la cohesión social).



El Rey ha apuntado que "está convencido" de que las empresas españolas continuarán estando a la altura, "como lo han hecho siempre". "De todos depende que, como país, España esté a la altura de los retos mundiales que hay planteados y del éxito y prestigio que todo anhelamos", ha concluido, tras animar a seguir apostando por la internacionalización de la economía española.



De su lado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que la internacionalización tiene que estar en la agenda "del pasado y del futuro" y ha mandado un mensaje de confianza y de compromiso del Gobierno con la internacionalización de la empresa española.



"Para mi Ministerio la internacionalización es una de nuestras prioridades, porque va a tener un papel clave en la recuperación de España en los próximos años", ha resaltado, tras apuntar que la irrupción ha tenido un impacto negativo en el comercio internacional, pero que 2021 tiene mejor perspectiva, "porque el tejido de empresas exportadoras está siendo más resiliente y se espera una recuperación de los flujos comerciales y de inversión".



Maroto ha subrayado que hay razones para el optimismo y que la evolución del sector exterior "ha reforzado varias tendencias positivas". También ha hecho hincapié en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno "están siendo eficaces" y permiten encarar el futuro con este optimismo. "Vamos a seguir apostando por la internacionalización y ayudando a las empresas en su salto al exterior", ha añadido.



FISCALIDAD QUE NO PENALICE Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



Por otro lado, durante la jornada en una mesa redonda sobre los retos de la internacionalización de la empresa española ante la nueva realidad, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha incidido en que el apoyo por parte de la Administración a las empresas, "que al final son el motor de la economía", debe ser "constante y decidido".



"Las empresas que ya están en otros mercados tienen que persistir, profundizar y mejorar su posicionamiento y las que o están deben cambiar su actitud y mentalidad para estar", ha añadido Bonet, que cree que con la ayuda de la Administración y de todas las instituciones se tiene que dar un paso adelante en los próximos años "convergiendo todo con la internacionalización".



De su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado el mérito que han hecho las empresas para que la internacionalización pase del 22% sobre el PIB a prácticamente el 35%. No obstante, ha señalado que hay muchísimas pymes que tienen que crecer y que se tiene que trabajar en ellas.



Para Garamendi, la formación y la educación son elementos clave al igual que la colaboración público-privada. "Tengo que hacer una crítica al Gobierno, ya que pensamos que es un error que en los Presupuestos se haya planteado el tema de las filiales, porque eso no ayuda a que el efecto sede se mantenga", ha apostillado.



Por otra parte, el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio Osborne, ha apuntado que se debe invertir para trabajar en que el valor fuera de España vaya creciendo, pero también ve necesario que el Gobierno "simplifique el camino" sin poner trabas.



El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, cree que se debe trabajar en los problemas de movilidad que tienen las empresas y que dificultan su comercialización". Desde su punto de vista, se puede facilitar que las pymes abran filiales y sucursales en el exterior con una fiscalidad que no penalice.



Por último, el presidente de AED Madrid, Juan Carlos Gallego, piensa que hay mucho por mejorar, pero que España "ha mejorado mucho y cuanto más mejora, más fácil es seguir mejorando". "Tenemos una historia de éxito, pero podemos mejorar muchísimo", ha concluido.