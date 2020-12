Récord de muertes en Alemania mientras la segunda vacuna rusa busca su registro

Moscú. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Redacción Internacional, 9 dic (EFE).- Alemania ha registrado su peor dato de muertes por la covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con cerca de seiscientos fallecimientos en 24 horas. Mientras, se suceden los movimientos en torno a las vacunas, desde el paso dado por Rusia para ver registrado su segundo compuesto, hasta la llegada a Israel de las primeras vacunas para empezar a ser aplicadas.

ALEMANIA

Alemania registró este miércoles su máximo número de muertes con o por covid en 24 horas, con 590, cien más que su tope previo, informó el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia. Además, el centro comunicó 20.815 nuevos contagios por coronavirus, 3.000 más que el miércoles de la semana pasada, pero por debajo del máximo de 23.648 del pasado 20 de noviembre.

El Gobierno alemán considera que la cifra de nuevos casos diarios se ha estabilizado, pero a un nivel "demasiado alto". El número total de infectados en Alemania se eleva así hasta los 1.218.524, de los que 19.932 han muerto. El RKI estima que la cifra de personas que ha superado la enfermedad se sitúa actualmente en torno a los 902.100.

Ante las dificultades para frenar la propagación del coronavirus, varios estados federados han empezado a poner en marcha nuevas restricciones por encima de las acordadas generales. Varios líderes regionales han abogado ya por un "confinamiento duro" como el de primavera -con comercios y colegios cerrados-, una opción que también ha puesto sobre la mesa la Leopoldina, la Academia de Ciencias de Alemania.

RUSIA

Rusia ha enviado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la documentación de la segunda vacuna contra la covid-19 registrada en el país, EpiVacCorona, anunció hoy la jefa sanitaria, Anna Popova.

La EpiVacCorona fue desarrollada en centro científico siberiano Véktor, dependiente de la Agencia rusa para la Defensa del Consumidor (Rospotrebnadzor), que dirige Popova. Según sus creadores, la vacuna garantiza inmunidad al menos durante seis meses y puede ser administrada en varias ocasiones.

Sobre la situación epidémica en el país, la responsable de Rospotrebnadzor destacó que la letalidad de la covid-19 en Rusia es del 1,7 por ciento, inferior a la media mundial, que es del 2,6 por ciento. En las últimas 24 horas en el país se registraron 26.190 casos de covid-19 y 559 decesos por esta enfermedad, según los datos ofrecidos por la autoridades sanitarias.

Rusia, que a día de hoy acumula más de 2,5 millones de positivos confirmados, es el cuarto país en el mundo después de Estados Unidos, la India y Brasil por número de contagios.

ISRAEL

Israel recibió hoy el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech (EE.UU. y Alemania), que seguirán llegando en los próximos días y que se empezarán a aplicar en las próximas semanas. Este primer cargamento contiene tan solo unas mil dosis de la vacuna y, según medios locales, representó una prueba piloto para asegurar que la logística del traslado fuera segura y sin complicaciones.

Entre mañana y pasado se espera la llegada de otras 500.000 dosis y la próxima semana de otro millón. La campaña de vacunación a la población empezará el próximo día 20 y los hospitales podrían empezar a vacunar al personal médico antes de esa fecha, informó el Ministerio de Sanidad, que esta semana decidirá el orden de los grupos que la recibirán primero.

En un discurso hoy en el aeropuerto internacional Ben Gurión y frente al avión refrigerado de la compañía DHL que trajo las primeras dosis a Israel, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo, sin embargo, que será él el primero en recibir la vacuna en el país, "para dar el ejemplo" al resto de los ciudadanos.

EMIRATOS

El Ministerio de Salud y Prevención de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo hoy que ha registrado la vacuna de virus inactivo desarrollada por la farmacéutica Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, que ha demostrado una "eficacia del 86 %" contra la COVID-19, informó la agencia estatal emiratí WAM. El departamento de Salud señaló que esta vacuna, cuyo uso fue autorizado de emergencia para el personal sanitario de Emiratos en septiembre, ha presentado una "eficacia del 86 %" contra el coronavirus.

Según los análisis, la vacuna también presenta una "tasa del 99 % de seroconversión de anticuerpos neutralizantes y 100 % de efectividad en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad", de acuerdo con la nota. Los ensayos clínicos de la fase 3 de esta vacuna incluyeron a 31.000 voluntarios de 125 nacionalidades solo en Emiratos.

Sinopharm desarrolla dos vacunas distintas, ambas de virus inactivo: una con el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y otra con el con el Instituto de Productos Biológicos de Pekín.

NATURE

Un análisis mundial con más de tres millones de casos de covid-19 ha constatado que los hombres tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, y también mayor riesgo de muerte por coronavirus, según un estudio publicado hoy en Nature Communications.

El estudio sostiene que los datos estudiados hasta ahora reflejan que hay "un sesgo de aumento" de la gravedad de la enfermedad por covid-19 en los pacientes masculinos, si bien, advierte de que esta afirmación no ha sido validada en un análisis a gran escala con datos mundiales.

El estudio, liderado por Kate Webb, de la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica, y por Claire Deakin, del University College de Londres (UCL), consistió en un metaanálisis de 92 informes médicos realizados entre enero y junio de 2020 y obtenidos de sitios web gubernamentales y de la literatura publicada.

BÚSQUEDAS EN INTERNET

La palabra "coronavirus" ha sido el término más tecleado en el buscador más popular de internet (Google) y el que más ha crecido en todo el mundo. Las palabras más tecleadas por los internautas en el mundo han sido, por este orden: "coronavirus", "election results"; "Kobe Bryant"; "zoom"; "IPL"; "India vs New Zealand", "coronavirus update"; "coronavirus symptoms"; "Joe Biden"; y "google classroom".

Los datos sobre los términos más buscados los ha dado a conocer hoy Google, que ha señalado que -en medio de la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2- las consultas de los internautas se han centrado mayoritariamente en intentar conocer lo que estaba ocurriendo en relación con esta crisis sanitaria.

TAILANDIA

Tailandia admitirá a partir de ahora a viajeros de cualquier país del mundo con un visado especial que incluye la condición de pasar una cuarentena de 14 días en un hotel u hospital vigilado como medida ante la covid-19, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

La viceportavoz del Gobierno Ratchada Thanadirek dijo a Efe que la medida busca aumentar el número de visitantes dentro del programa especial para turistas de larga estancia que comenzó en octubre y hasta ahora estaba limitado a países considerados "de bajo riesgo".

La medida ha sido tomada para reanimar el sector turístico, que representa entre el 12 y el 20 por ciento de la economía tailandesa. La llegada de turistas extranjeros cayó en un 71 por ciento entre enero y julio de este año en Tailandia, con unos 6,6 millones de viajeros, y los ingresos bajaron en más de un 70 por ciento hasta los 332 millones de bat (10,56 millones de dólares u 8,94 millones de euros) respecto al mismo periodo de 2019.

PORTUGAL

Las ciudades de Oporto y Lisboa continuarán en toque de queda con el nuevo estado de emergencia que se aplicará desde hoy y hasta el 23 de diciembre, donde 205 de los 278 concejos lusos tendrán el deber de recogimiento obligatorio de 23 a 5 horas los días de diario y de 13 a 5 horas los fines de semana. Lisboa y Oporto tienen una incidencia de 556 y 765 casos, respectivamente, por cada cien mil habitantes en los últimos 15 días. La mayor incidencia de casos está registrada en el norte del país,

En el día de ayer notificó 81 muertos por coronavirus y 2.905 positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia suma 5.122 fallecidos y 327.976 infectados. Portugal aliviará las restricciones durante la Navidad para que las familias puedan reunirse, pero cerrará la movilidad entre municipios en fin de año.