Rafael Amargo ataca a María Patiño, a la que ha puesto un mote que no hará gracia a la presentadora

09/12/2020 Rafael Amargo y María Patiño, enemigos irreconciliables EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



María Patiño ha sido una de las periodistas que más crítica se ha mostrado con Rafael Amargo tras su detención por un supuesto delito de pertenencia a banda criminal y tráfico de drogas. "Socialité", programa que presenta la gallega en Tele 5, no se ha quedado atrás y, al filo de la noticia, ha informado puntualmente sobre los últimos avatares de la vida del bailarín y entrevistando a sus padres.



Algo que Amargo no se ha tomado nada bien. Y es que, ni corto ni perezoso, el artista ha puesto un nuevo mote a María Patiño, "hate in vena", a la que manda un contundente mensaje que, a buen seguro, dará mucho que hablar: "Dedicarle un segundo es darle un protagonismo que es lo que ella quiere. Yo prepotente no soy, tengo mi derecho al honor y me lo guardo. Yo te estoy hablando a ti, a ella no le hablo porque es una señora que, en vez de informar, deforma y es una señora que no tiene credibilidad ninguna para mí, de lo que la conozco, ya diré de qué la conozco el día que tenga que decirlo, pero no le dedico ni un minuto de mi tiempo. Seguir hablando de ella es para que no me preguntéis más de esa persona. Tu que también eres periodista tienes más carisma para presentar el programa que ella, a 'hate in vena' que se prepare...".



¿Qué opinará María Patiño de estas duras palabras de Rafael Amargo? Esta tarde, en "Sálvame", tendremos la respuesta.