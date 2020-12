Portaltic.-Un nuevo estándar DNS anonimiza las búsquedas web

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Cloudflare, Apple y Fastly han desarrollado un nuevo estándar de 'Sistema de nombres de dominio' (DNS, por sus siglas en inglés) con el que buscan proteger los datos de las búsquedas que realice el usuario.



Oblivious DNS over HTTPS (ODoH) es una propuesta de estándar que separa las direcciones IP de las peticiones de búsqueda, "para que ninguna entidad pueda ver ambas al mismo tiempo", como explica Cloudflare en un comunicado en su web oficial.



Este estándar busca anonimizar la información que se envía en una búsqueda, al separar la petición del usuario de la traducción que realiza el servidor DNS.



Cuando un usuario realiza una búsqueda desde un ordenador o un móvil, escribe el nombre de la web o la dirección de la web que quiere visitar. El servidor DNS traduce ese nombre a su dirección IP (un código numérico) para que el equipo se dirija a la web solicitada.



El nuevo protocolo sitúa un proxy, un intermediario, entre el usuario y el servidor DNS, para que este último no sepa quién envió la solicitud.



Y para que este proxy no realice su propia recopilación de peticiones que envía el usuario, ODoH se basa en DNS mediante HTTPS, que encripta la comunicación.



Además, de presentar su propuesta de protocolo, Cloudflare ha anunciado la disponibilidad del soporte para el mismo.