Portaltic.-Cómo elegir el accesorio 'gaming' ideal para cada tipo de jugador

02/12/2020



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



La industria de los videojuegos no para de crecer y la llegada de la nueva generación de videoconsolas, unida al imparable crecimiento del PC y de los 'smartphones', afianzan esta tendencia. España superó en 2019 por primera vez la cifra de 15 millones de jugadores, según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), y no cabe duda de que los accesorios 'gaming' van a ser uno de los regalos estrella en estas navidades.



Además de los jugadores ocasionales, que ven los videojuegos como un entretenimiento, aparecen ahora nuevos perfiles que compiten en 'eSports' o siguen a deportistas y equipos profesionales. En 2019, cerca de tres millones de españoles se declaraban seguidores de los deportes electrónicos y esto ha permitido el crecimiento de plataformas como la de 'streaming' Twitch, que tiene 26,5 millones de visitantes diarios de media, según datos de su web.



En este sector en crecimiento, las necesidades de los jugadores e incluso de los seguidores de los 'eSports' requieren del uso de dispositivos y accesorios con unas características especiales, que faciliten las partidas o las emisiones en 'streaming' de larga duración o permitan ganar ventaja en las competiciones en línea con un funcionamiento más fluido. Lo avanzado de estas tecnologías hace que no siempre sea sencillo elegir el accesorio ideal para regalar a amigos o familiares 'gamers'.



HyperX es una de las marcas especializadas en proporcionar accesorios para mejorar el rendimiento de los jugadores de videojuegos y aporta algunas claves para encontrar el dispositivo ideal para cada tipo de 'gamer': desde sistemas de grabación para 'streamers' hasta auriculares, ratones y teclados, entre otros productos.



"Este ha sido un gran año para HyperX ya que hemos lanzado una gran variedad de productos que han tenido muy buena acogida, como por ejemplo el primer teclado con 'layout' español. Tanto este como el resto de nuestros productos quieren ofrecer una mejor experiencia de juego", ha afirmado Valentina Vitolo, Business Development Manager en EMEA de HyperX.



CÓMO ELEGIR LOS TECLADOS



Un ejemplo de los requisitos para jugadores exigentes es disponer de un teclado con función anti-'ghosting'. Las matrices de los teclados tradicionales impiden que se detecte correctamente cuando se pulsan varias teclas al mismo tiempo, lo que se conoce como el 'ghosting'. Esto puede convertirse en un problema en las partidas de los jugadores más competitivos de videojuegos.



Para evitar esto y conseguir que todas las pulsaciones en el teclado se capten, aunque tengan lugar al mismo tiempo, teclados como HyperX Alloy Core RGB cuentan con 'anti-ghosting' multitecla, a través del uso de matrices más complejas.



Otro problema importante de los teclados es el hecho de que se pueda derramar algún líquido encima (algo probable, ya que los jugadores suelen tomar bebidas para hidratarse durante las partidas). Por ello, algunos fabricantes incorporan un diseño a prueba de salpicaduras de líquidos, como es el caso del HyperX Alloy Core RGB, que es capaz de resistir hasta 120ml derramados sobre el teclado, como ha probado la propia compañía.



CARACTERÍSTICAS PARA 'STREAMERS'



Precisamente para hacer la vida más sencilla a los 'streamers', son frecuentes en el mercado los accesorios que proporcionan una solución 'todo en uno' para que los usuarios gestionen las largas emisiones de partidas o competiciones de videojuegos, con funciones como los sistemas de grabación con patrón polar cardioide.



Lo más común es que estos creadores de contenido graben sus vídeos desde sus casas, donde pueden producirse sonidos que causen distracciones en la emisión en directo. Los micrófonos con grabación cardioides, como los que incorpora el dispositivo SoloCast de HyperX, tienen una mayor sensibilidad al sonido que llega de frente, mientras que atenúa los ruidos que vienen de los laterales.



Más características útiles para los 'streamers' son los sistemas 'plug-and-play', que funcionan solo con conectarse al ordenador, o el uso de luces led para indicar al usuario cuando se están grabando, ambas presentes en el SoloCast.



AURICULARES Y RATONES PARA 'GAMERS'



Por último, en el equipo de todo 'gamer' que juegue desde PC no pueden faltar unos auriculares y un ratón de buena calidad con los que conseguir esa fluidez y esa agilidad necesarias para imponerse al resto de jugadores en las partidas en línea.



En el caso de los auriculares, es muy importante evitar ruidos externos, ya sea a la hora de competir, ver las emisiones en 'streaming' o, simplemente, para jugar a un videojuego sin distracciones. En este sentido, el modelo Cloud Stinger S de HyperX cuenta con controladores direccionales de 50mm que posicionan el sonido directamente hacia el oído para garantizar una precisión de audio y una mejora de la calidad del sonido.



Asimismo, el peso del dispositivo es otro aspecto importante a la hora de elegir regalo de Navidad para un 'gamer' exigente, en especial en el caso de los auriculares y el ratón. Un peso menor puede facilitar las partidas más largas y la comodidad de los jugadores de videojuegos.



Los auriculares Cloud Stinger S tienen un peso de 275 gramos, con espuma viscoelástica y almohadillas que giran 90 grados para aumentar la comodidad, mientras que el ratón Pulsfire Haste apenas llega a los 59 gramos, con un diseño simétrico y hexagonal en forma de panal de abeja, mejorando el agarre.



El 'gaming' promete ser una de las formas de entretenimiento predilectas en esta Navidad atípica de 2020, marcada por la pandemia de Covid-19, y los accesorios para los amantes de los videojuegos pueden convertirse en el regalo estrella.