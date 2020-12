Portaltic.-Chrome simplifica la gestión de los pagos y las contraseñas sin sincronización

09/12/2020 Inicio de sesión en Chrome para Android POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado cambios en Chrome que simplificarán la gestión de los pagos y las contraseñas a los usuarios que hayan iniciado sesión en una cuenta de Google, sin necesidad de sincronización.



Los usuarios de Chrome en Android podrán iniciar sesión en un servicio de Google, como Gmail, con un solo toque y sin tener que introducir de nuevo las credenciales de acceso, "incluso cuando no estén sincronizados", como ha informado la compañía en el blog de Chromium.



No obstante, los usuarios tendrán la posibilidad de iniciar sesión sin guardar la cuenta en el dispositivo, e incluso podrán iniciar una sesión de navegación temporal yendo directamente al modo incógnito.



La simplificación del inicio de sesión permitirá, además, acceder de forma más rápida a los datos de pago guardados en la cuenta de Google.



Google explica que en este caso, el navegador solo pedirá confirmar el CVC de la tarjeta bancaria o que el usuario emplea la identificación biométrica.



Además de los pagos, Google también ha simplificado la gestión de las contraseñas guardadas en Chrome, con solo iniciar sesión, tanto si hay sincronización como si no.



Esto significa que el usuario podrá autocompletar las contraseñas en sitios que previamente guardó en su cuenta, y cuando guarde una nueva contraseña, el navegador le permitirá elegir dónde desea guardarla: en el dispositivo o en su cuenta de Google. En este último caso, el usuario podrá acceder a ella en todos sus dispositivos.



Estos cambios se implementarán en "las próximas semanas y meses" en Chrome para Android.