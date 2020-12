Pocos casos de covid-19 en colegios y guarderías ingleses tras su reapertura

Varias personas, entre ellos varios escolares, pasean por una calle comercial de Liverpool, Reino Unido.EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Londres, 8 dic (EFE).- Los casos de covid-19 y brotes de coronavirus registrados en colegios y guarderías de Inglaterra tras su reapertura el pasado junio, después del primer confinamiento nacional, fueron "bajos", según un estudio difundido este martes.

La investigación, publicada por The Lancet, y realizada por un equipo del organismo sanitario nacional Public Health England, la London School Of Hygiene & Tropical Medicine, y la Universidad de St George en Londres, muestra que los positivos fueron bajos entre personal y estudiantes ingleses en su reapertura durante el verano.

Esos centros permanecieron cerrados desde finales del pasado marzo a fin de reducir la propagación de la enfermedad, pero varias clases de primaria y otros grupos de secundaria volvieron a operar desde el 1 de junio hasta el 17 de julio, sujetos a estrictas medidas de control para contener la pandemia, como la reducción de las aulas y la separación de los estudiantes en "burbujas" sociales.

En ese periodo, de los 8,9 millones de estudiantes en Inglaterra, 1,6 millones asistieron físicamente a clase, en 38.000 guarderías, 15.600 colegios de primaria y 4.000 centros de secundaria.

Hasta la fecha, pocos estudios han evaluado el número de casos y brotes de covid-19 registrados en esos centros educativos y los autores de este análisis consideran que si bien sus hallazgos se ciñen a Inglaterra, podrían ser útiles a colegios y guarderías de otras partes del mundo.

"Las infección de SARS-CoV2 y los brotes no han sido comunes en centros educativos tras su reapertura durante el trimestre de verano", observó Shamez Ladhani, del organismo sanitario público Public Health England.

Según agregó el experto, la fuerte "correlación con las tasas (de infección) en la comunidad también enfatiza la importancia de controlar la transmisión fuera de los colegios a fin de proteger los centros educativos".

Los investigadores emplearon análisis estadísticos para valorar los casos en colegios y guarderías en base al tamaño y la densidad de la población local y los niveles de transmisión entre la comunidad a nivel regional.

También determinaron si las infecciones se transmitieron de empleados de los centros a alumnos, de estudiantes a personal, o dentro de esos grupos.

Encontraron que la infección y los brotes por covid-19 fueron muy bajos en todos los centros educativos, con 113 positivos individuales y 55 brotes entre el 1 de junio y el 17 de julio.

Los 113 casos individuales incluyeron 55 niños (el 49 %) y 58 miembros del personal del centro (el 51 %) y se registraron sobre todo en escuelas de primaria.

De los 55 brotes identificados en el análisis, 27 se dieron en centros de educación primaria, 16 en guarderías, 7 en centros de secundaria y 5 en colegios de grupos de edad mixta.

Se observó una fuerte asociación entre los brotes en los colegios con los niveles de transmisión dentro de la comunidad. Y en este sentido los autores percibieron un aumento del 72 % en el riesgo de producirse un brote de covid-19 por cada cinco casos detectados por 100.000 habitantes.

El análisis identificó que los casos dentro de los centros educativos aumentaron el riesgo de brote en un 40 % en las guarderías, un 26 % en las escuelas de primaria y un 39 % en los centros de secundaria.

Entre los hallazgos, vieron que el virus se transmitió mayoritariamente entre miembros del personal mientras que la transmisión entre estudiantes fue considerada "rara".

Según esto, el 73 % de los positivos vinculados a brotes de covid-19 se registró entre miembros del personal de los centros educativos frente a un 27 % en el caso de estudiantes.

Sharif Ismail, de la London School Of Hygiene & Tropical Medicine afirmó que "si bien el personal tuvo mayores tasas de infección, es importante advertir que el número general de casos fue muy pequeño y la gran mayoría de personal estuvo bien y pudo protegerse y proteger a los estudiantes".