Pleno español en 'Champions', goles en París contra el racismo

Real Madrid y Atlético completaron el pleno español en octavos de la Liga de Campeones tras una última jornada este miércoles marcada por las protestas antirracistas en el París SG-Basaksehir, suspendido la víspera luego de que uno de los árbitros se dirigiera al segundo entrenador del equipo turco como "el negro".

"Lo que pasó ayer es inaceptable. En nuestra época nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas, que se hagan diferencias por el color de piel, la raza", declaró el brasileño Neymar al micrófono de RMC Sport.

Antes del partido, los jugadores de ambos equipos calentaron con camisetas con el lema "No al Racismo" y se juntaron alrededor del círculo central, acompañados por los árbitros (diferentes a los del martes), para imitar el gesto, rodilla en tierra y puño en alto, nacido en Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial y que se ha popularizado en todo el mundo.

En los 76 minutos que faltaban por disputar, el PSG se aseguró la clasificación como primero de grupo H tras golear 5-1 al Basaksehir, con tres goles de Neymar (21, 38 y 50) y dos de Kylian Mbappé (42 de penal y 62).

- Benzema al rescate -

En esta jornada del miércoles de la Liga de Campeones quedaban por atribuir cuatro boletos para los octavos de final (el PSG ya lo tenía asegurado tras la victoria 3-2 de la víspera del Leipzig ante el Manchester United) y los agraciados fueron Real Madrid, Atlético, Borussia Mönchengaldbach y Atalanta.

El Real Madrid logró la clasificación y además el primer puesto de su grupo, lo que le asegura un cruce de octavos a priori más asequible, tras vencer 2-0 al 'Gladbach' con doblete del francés Karim Benzema (9 y 32).

Cuestionado en las últimas semanas por los malos resultados, la clasificación dará tranquilidad al equipo blanco y sobre todo a su entrenador Zinedine Zidane.

"Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar, ni lo pienso. Lo que pienso es el día a día, la suerte que tengo de estar en este club con estos jugadores. Incluso los momentos complicados me gustan, no sólo cuando ganamos", aseguró Zidane en rueda de prensa al ser preguntado por su futuro.

Pese a la derrota, el equipo alemán logró también el pase gracias al empate sin goles entre Inter y Shakhtar.

El Atlético completó el pleno español en octavos al imponerse 2-0 en la cancha del Salzburgo, con tantos de Mario Hermoso (39) y del belga Yannick Carrasco (86).

En el caso del equipo rojiblanco lo hace como segundo de un grupo A ganado por el Bayern Múnich, que este miércoles se impuso por 2-0 al Lokomotiv.

En el grupo D, el Atalanta se impuso en Ámsterdam al Ajax con un solitario gol del colombiano Luis Muriel (85) y pasa como segundo, por detrás del Liverpool, que empató 1-1 en un partido intrascendente ante el Midtjylland danés.

- Regreso con gol para el 'Kun' -

Manchester City y Oporto, que ya estaban clasificados por este orden en el grupo C, cerraron la primera fase con sendos triunfos ante Marsella (3-0) y Olympiakos (2-0).

La gran noticia para los 'Citizens' fue además el regreso de su goleador Sergio 'Kun' Agüero, que volvió tras una lesión y lo hizo marcando el segundo tanto.

"El instinto goleador de Sergio Agüero siempre está ahí. Hizo 3 o 4 buenos entrenamientos y la reacción tras la lesión fue buena. Hoy jugó 25 minutos y marcó, paso a paso", destacó tras el partido el técnico del City Pep Guardiola.

Tras finalizar la primera fase del máximo torneo de clubes europeos, pasan como primeros de grupo Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus y París SG.

Como segundos se clasifican Atlético de Madrid, Mönchengladbach, Oporto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona y RB Leipzig.

Pese a que el inicio de la 'Champions' no suele dar lugar a demasiadas sorpresas, en esta edición quedan fuera cuatro campeones de Europa: Inter de Milán, Manchester United, Ajax y Marsella.

España y Alemania son los únicos países que logran clasificar a octavos a sus cuatro participantes.

