Pederson mandará a Hurts como mariscal de campo titular

Filadelfia (EE.UU.), 8 dic (EFE).- Doug Pederson, entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, nombró a Jalen Hurts como su nuevo mariscal de campo titular, por lo que el novato comenzará el domingo contra los Saints de Nueva Orleans.

Mientras que Carson Wentz, el mariscal de campo franquicia del equipo, respaldará a Hurts.

"No estamos donde queremos estar como ofensiva", dijo Pederson, según el sitio web del equipo.

Agregó que "Vi todo y decidí que esta semana buscaría esa chispa de nuevo para intentar que el equipo supere el déficit, para que todos jueguen mejor".

Los jugadores lesionados salieron del banquillo en la derrota de los Eagles por 16-30 sobre los Packers de Green Bay el domingo y superaron a Wentz.

Mientras que Hurts finalizó 5 de 12 para 109 yardas con un touchdown y una interceptación y corrió cinco veces para 29 yardas. Wentz terminó con 6 de 15 para 79 yardas y fue capturado cuatro veces.

Pederson indicó que "Carson es como todos nosotros en este momento, está decepcionado. Está frustrado".

Agregó que "Ha sido un profesional a pesar de todo. Apoya a sus compañeros y eso es lo que quieres ver de él, del líder del equipo. Sé que a veces el mariscal de campo recibe mucha culpa como lo hace el entrenador en jefe".

"No se trata de Carson Wentz. No se trata de una persona. Sabemos que tenemos problemas en la ofensiva y ha sido una lucha para nosotros toda la temporada. Ahí es donde radica la frustración un poco, pero él ha sido un profesional", agregó.

Wentz, de 27 años, se ha visto envuelto en la peor temporada de su carrera, ingresando al juego del domingo en el primer lugar en interceptaciones, con 15, y capturas, con 46, con 31 en porcentaje de pases completos (58.1 por ciento) y 30 en yardas por intento (6.02).

Los Eagles (3-8-1) han perdido cuatro partidos consecutivos y están en el tercer lugar en la clasificación de la División Este de la Conferencia Nacional.