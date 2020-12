Pau Gasol reconoce que sería "muy especial" volver a Lakers con su hermano Marc

El veterano pivot español Pau Gasol, actualmente sin equipo, reconoció este miércoles que sería "muy especial" regresar en algún momento a Los Angeles Lakers, especialmente después del fichaje de su hermano Marc.

"Hay un significado y una historia allí", dijo Gasol en una entrevista con la cadena ESPN sobre un eventual retorno a los Lakers, donde conquistó los campeonatos de 2009 y 2010 junto a Kobe Bryant.

"No voy a mentir, sería muy especial. Y ahora que mi hermano (Marc) está allí, aún más especial. Pero no estoy en posición de ser muy exigente. No tengo 10 ofertas sobre la mesa", reconoció el pívot, de 40 años.

Tras someterse a dos cirugías en su pie izquierdo, Gasol trata de ponerse a punto con el objetivo de volver a jugar en la NBA y participar en 2021 en sus quintos Juegos Olímpicos con la selección española.

El pívot, seis veces All-Star, no juega un partido desde marzo de 2019 cuando militaba en los Milwaukee Bucks. Meses después firmó con los Portland Trail Blazers pero no llegó a debutar y actualmente sigue con su recuperación en el norte de California, donde reside con su esposa y su primera hija, nacida en septiembre.

El grado de interés de los Lakers, donde Gasol fue figura entre 2008 y 2014, en reclutar al español "no está claro", dijo ESPN.

Tras conquistar en octubre su primer título desde el logrado por Bryant y Gasol en 2010, los Lakers de LeBron James y Anthony Davis se han reforzado en la pintura con los fichajes de Montrezl Harrell y Marc Gasol, que firmó como agente libre por las próximas dos temporadas.

"Él tenía el interés de varios equipos", dijo Pau Gasol sobre su hermano Marc. "Lo que más valoraba era la oportunidad de ganar otro campeonato. Jugar para los Lakers... es una franquicia tan única. Es la oportunidad de una vida y es muy especial para nosotros ser los primeros hermanos que han jugado para los Lakers".

"Sería increíble que terminara sucediendo que pudiera unirme al equipo en algún momento", reconoció.

Con la selección española, los hermanos Gasol ganaron juntos el Mundial de Japón de 2006 y cosecharon medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y Londres-2012, entre otros éxitos.

"Ser capaz de jugar cinco Juegos Olímpicos sería extraordinario", dijo Gasol, que tras su retiro contempla seguir trabajando para alguna franquicia de la NBA.

gbv/ma