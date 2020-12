Pau Gasol admite que sería "especial" volver a los Lakers y jugar con Marc

En la imagen el jugador de baloncesto Pau Gasol. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- Pau Gasol admitió hoy que sería "muy especial" volver a Los Angeles Lakers y compartir vestuario con su hermano Marc, aunque subrayó que este hipotético regreso a la ciudad californiana es todavía una opción remota.

"No voy a mentir. Sería muy especial, y ahora que mi hermano está ahí, incluso más especial", aseguró hoy en una entrevista con ESPN.

"Pero no estoy en una posición ahora de ser muy exigente. No tengo diez ofertas sobre la mesa", añadió.

Gasol ganó dos títulos de la NBA (2009 y 2010) con los Lakers, donde formó una memorable dupla con Kobe Bryant.

El jugador español, de 40 años, se fracturó el pie izquierdo el año pasado y ha estado trabajando desde entonces para recuperarse con la intención de regresar a la NBA y de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Quiero la oportunidad de contribuir: de sentirme necesitado. No solo estar ahí. Yo no soy así. Quiero disfrutarlo, y los jugadores habitualmente disfrutan jugando", comentó.

En las últimas semanas se han intensificado los rumores en torno a una posible vuelta de Gasol a los Lakers, equipo en el que jugó de 2008 a 2014 y en donde ha recalado su hermano Marc como una de las incorporaciones clave del conjunto de púrpura y oro para esta nueva temporada.

"Lo que más valoró Marc fue la oportunidad de ganar otro campeonato. Jugar para los Lakers... es una franquicia única (...). Es muy especial para nosotros ser los primeros hermanos en jugar para los Lakers. Sería increíble si acaba sucediendo y si me puedo unir al equipo en algún momento", indicó el mayor de los Gasol.

LeBron James, el máximo referente de los Lakers, alimentó los rumores en torno a Gasol al dejar recientemente un misterioso "ya veremos" cuando se le preguntó si el español podría retornar a los Lakers.

Tras ganar el título de la NBA en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.), los Lakers se han movido con audacia, ya que renovaron los contratos de sus estrellas LeBron James y Anthony Davis y ficharon a Marc Gasol, Dennis Schröder, Wesley Matthews y Montrezl Harrell.

También continúan en el equipo otros nombres con peso del año pasado como Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope o Alex Caruso, mientras que han salido de la plantilla jugadores como Rajon Rondo, Danny Green, Avery Bradley, JaVale McGee o Dwight Howard.